Comunicado de Comunidad Ciudadana sobre la suspensión de la Difusión de Resultad…

Comunicado de Comunidad Ciudadana sobre la suspensión de la Difusión de Resultados Preliminares. https://t.co/Z2osMzHi2T

Maclean dice que Walter Chávez asesora a Camacho y que se reunió con el MAS | EL DEBER eldeber.com.bo | 22 hours ago ...buscar un acuerdo con Carlos Mesa, que estaba informado y coincidió de que ese debía ser el camino", dijo Maclen en otra parte de la entrevista. El... jefe de campaña de Carlos Mesa, Ricardo Paz, publicó la entrevista de Valverde con Maclean y calificó la misma como "bomba atómica". Proyecto Héctor... Compartido: 8.7K

Elecciones en Bolivia: un diputado argentino fue detenido www.cadena3.com | 12 hours ago ...Morales: los candidatos para suceder a la interina Jeanine Áñez son Luis Arce (Movimiento al Socialismo -MAS-); Carlos Mesa (Comunidad... Compartido: 1.3K

Elecciones en Bolivia: retienen ilegalmente a un diputado argentino www.eldestapeweb.com | 22 hours ago ...Socialismo (MAS) ; Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana ; Luis Fernando Camacho de Creemos ; Chi Hyun Chung del Frente para la Victoria (FPV); Jorge Tuto... Compartido: 1.4K

El silencio electoral es violado en las redes sociales elpotosi.net | 6 hours ago ...mantiene en línea una encuesta en la que aparecen tres candidats, Luis Fernando Camacho, Luis Arce y Carlos Mesa, en ese orden. Los resultados de la votación... Compartido: 655

Direita tenta reeditar golpe na Bolívia com fraude, violência ou suspensão das eleições dialogosdosul.operamundi.uol.com.br | 22 hours ago ...funcionamento das empresas de pesquisa como a CIESMORI é exemplar. Apresenta Luis Arce, do MAS com 42,2% e a Carlos Mesa (CC) com 33,1%. Luis Arce... reunião com a cúpula de "Juntos", de Áñez, que selou uma aliança com Carlos Mesa. A empresa, autorizada pelo TSE a divulgar suas pesquisas eleitorais... Compartido: 651

Governo Bolsonaro teme retorno da esquerda ao poder na Bolívia www.brasil247.com | 13 hours ago ...poderá ganhar a eleição já no primeiro turno. Os outros principais candidatos são o ex-presidente Carlos Mesa e Luis Fernando Camacho. Caso... Compartido: 462