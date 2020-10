Fuente: Gigavisión

La presidenta del Senado Eva Copa, afirma que la presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Añez, no tiene moral para criticar al candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce, ya que la mandataria uso en su momento el apoyo de la población para ser candidata y al ver que no tenía apoyo se bajó y critica desde ahí. Copa aseguró que Luis Arce ira a los debates para contrastar propuestas y no insultos.