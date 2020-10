Crisis. FBF teme que FIFA la sancione por intromisión de la justicia

Fuente: lostiempos.com

El vocero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Ángelo Pórcel, sostuvo que los allanamientos registrados a sus oficinas en tres ciudades y la intromisión de la justicia ordinaria generan una preocupación por una posible sanción fútbol nacional, aquella que no sólo generaría que la selección nacional no sea parte de campeonatos internacionales, sino también los clubes nacionales.

“En el ámbito futbolístico, preocupa que seamos sujetos a una sanción como en otros países”, aseguró Pórcel.

La preocupación parte porque en el artículo 59, numeral 2 de los estatutos de FIFA se establece: “Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole”.

Por ese motivo, causó molestia que todos los actos del vicepresidente por la División Profesional, Robert Blanco, hayan tenido intervención alguna de la justicia ordinaria, siendo que incluso Conmebol respondió a la FBF que todo tipo de disputas deben realizarse en tribunales deportivos, muchos de los cuales no están conformados en la entidad federativa.

La dualidad de funciones, con Blanco y sus funcionarios designados, y por otro lado a Marcos Rodríguez (vicepresidente por la División Aficionados), pone a la FBF en el ojo de la tormenta.

Por ello, el vocero de la entidad nacional indicó que la voluntad de la mayoría del fútbol nacional es desarrollar el Congreso Ordinario del 14 y 15 de noviembre, pese a las amenazas del grupo minoritario G6.

“Así nos intervenga la Conmebol, la voluntad de ocho clubes, la voluntad de ocho asociaciones es que se va a desarrollar el Congreso (Ordinario) sí o sí. Y ahí sí, Robert Blanco va a ser echado por ignominia, por este tipo de abusos que se están cometiendo, no sólo por parte de Robert Blanco, porque inclusive se está haciendo manipular como tonto inútil”, disparó Pórcel,

En una pasada reunión del Comité Ejecutivo, se suspendió temporalmente hasta el congreso ordinario a Blanco, instancia en la que se determinará si se reincorpora o no por presuntamente faltar a los estatutos.

Pórcel reiteró que la actitud de los allanamientos fue totalmente abusiva y fuera de contexto, siendo que la FBF asumirá defensa ante la arremetida de Blanco y la justicia ordinaria.

El Comité Ejecutivo de la FBF se reunirá hasta mañana para proceder a tomar una medida sobre esta situación.

¿Está en riesgo el volver a jugar fútbol?

Por los acontecimientos relacionados con la justicia ordinaria y la polarización del G8 y del G6, el fútbol boliviano está cada vez más lejos de tener certidumbre para su retorno.

Por el momento, la Copa Simón Bolívar ha sido ratificada para comenzar el 7 de noviembre, más la División Profesional, cuya fecha tentativa era el 21 de octubre, ahora puede fijarse hasta después del congreso ordinario del 14 y 15 de noviembre próximos.

De no jugarse el torneo, la FBF deberá definir la repartición de premios para 2021.

Defensa de Blanco dice que no hay intromisión

Mary Carrasco, abogada de Robert Blanco, sostuvo ayer al programa “El Panamericano Deportivo” que no existe intromisión de la justicia ordinaria, tras la reacción de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por los últimos acontecimientos.

“Creo que la memoria no debe ser muy frágil, porque entendimos que en hechos pasados han sido producto de allanamientos en otras instituciones, no sólo la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sino también en asociaciones, Por eso, no estamos hablando de algo extraordinario, algo sorprendente”, sostuvo Carrasco.

Asimismo, recordó que en la gestión del expresidente Carlos Chávez Landívar (+) se vivió una situación similar con el caso FIFAGate, uno de los mayores escándalos de corrupción destapados en el fútbol nacional y mundial.

Carrasco indicó que el allanamiento está contemplado en las normas del Código de Procedimiento Penal, vigente en Bolivia.

“El Ministerio Público, considerando la necesidad de encontrar elementos y evidencias sobre los hechos de la investigación, puede tomar esa decisión. Nosotros fuimos denunciando los hechos, los actos de ilegalidad imputados en este caso, la desobediencia de una decisión del Tribunal Constitucional”, apuntó la abogada de Blanco.

Argumentó también que todo el procedimiento encarado por el Ministerio Público fue enmarcado en todas las normativas, sin afectar ni generar intromisión.

Explicó que el amparo constitucional del 19 de agosto pasado fue incumplido, incluso que en las oficinas de la FBF no se permitió el ingreso de Blanco, siendo la desobediencia a un mandato jurídico la causal de todos los hechos que acontecen actualmente.