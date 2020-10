Danny Ocean es el primer venezolano en alcanzar 1 billón de streams en Spotify

Danny Ocean alcanzó fama internacional con la canción Me Rehúso, que escribió con «todo su corazón para una chica muy especial que tuve en mi vida y para desahogar ese sentimiento de injusticia por haberme tenido que ir de mi país para buscar un mejor futuro», escribió el venezolano y fue con ese mismo hit con que logró un récord mundial.

«Hoy me convierto en el 1er Venezolano y el 3er Latino en llegar a un billón de streams en una plataforma que me cambió la vida, que creyó en esta canción y en mí desde el primer día. Nunca se me olvidará esa llamada telefónica de Rocío Guerrero (Amazon Music) contándole a mi equipo que Spotifylatam quería apoyar mi canción. Gracias Toño Vásquez por haber mostrado “Me Rehúso” en esa reunión regional cuando apenas estaba haciendo algo de ruido…», afirmo Ocean.

«Esta va para Venezuela y para todos aquellos que estamos afuera dando lo mejor de nosotros, dejando nuestro país en alto, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Si algo hemos aprendido de esta aventura que nos tocó, es que para los momentos difíciles, la constancia, la dedicación, la paciencia y el amor son clave para aquello que queremos conseguir. Pronto!», dijo el cantante y compositor musical.

Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido en el mundo artístico como Danny Ocean y anteriormente Danny O.C.T., es un cantante, compositor y productor musical caraqueño nacido en 1992. Actualmente vive en Miami, Florida, Estados Unidos. Alcanzó la popularidad por su exitoso tema «Me rehúso», lanzado a finales de 2016.

En 2009, se inició en la música, a través de YouTube, al grabar a sus amigos cantando hip hop y rap, además de colaborar con ellos vocalmente. El estilo musical por el que se caracteriza Danny Ocean es el pop. Sin embargo, también ha experimentado con el R&B, reggae, reggaetón, música tropical contemporánea, urbano y dancehall, entre otros géneros musicales.