Dejarán al nuevo Legislativo la ley de devolución de aportes de AFPs

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque indicó que, debido a la falta de consenso, el proyecto de ley para la devolución parcial de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en favor de los trabajadores activos o desempleados, será dejado al nuevo Legislativo que se conformará este domingo en las elecciones generales.

Dijo que un sector pide la devolución del cien por ciento, otros que vaya en escala y si no hay diálogo el problema va a seguir persistiendo y por “eso nosotros queremos que el nuevo Legislativo dé este tipo de soluciones”.

Choque sostuvo que él parte de la política del diálogo donde los sectores tienen que buscar un punto intermedio para de alguna manera sacar una ley en consenso. “Si solo con un sector dialogamos y no con el otro, sucede lo que ha sucedido, es por eso que nosotros, esta ley, mientras no haya consenso, en el pleno no lo vamos a tratar”, declaró.

A raíz de la crisis económica y el desempleo generado por la cuarentena de casi seis meses a causa del coronavirus, en la Asamblea y en grupos de desempleados, tomaron el ejemplo de Chile y Perú para exigir la devolución parcial de aportes para que los afectados puedan encarar la falta de ingresos económicos en sus familias.

Existieron propuestas para la devolución del 25, 30, 40 por ciento de sus ahorros depositados en Cuentas de Capitalización Individual que manejan las AFPs.

Los últimos proyectos en ingresar fueron los del diputado Edgar Rendón quien planteó constituir un fondo de garantías para otorgar créditos para los que desempleados puedan tener emprendimientos pequeños o medianos y también créditos de consumo para mover el mercado interno.

El otro correspondió al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, quien planteó el retiro voluntario del 10 por ciento en dos partidas para fondos de hasta 100.000 bolivianos.

El pasado 13 de octubre, la Comisión de Planificación de Diputados aprobó con modificaciones ese proyecto de ley proponiendo los que tengan un ahorro por encima de Bs 3.000 hasta los Bs 100.000, podrán retirar el 10% y el total los que hayan acumulado solo Bs 3.000 o menos.

El ministro de Economía Branko Marinkovic en uno de sus contactos con los periodistas esta semana, sostuvo que esa modalidad aprobada por la Comisión es un tema que se debe analizar.

“Yo voy a ser siempre responsable con las jubilaciones de los bolivianos. Es un tema con el cual no se puede jugar, hay que tener mucha cautela, analizaremos esa ley y veremos si aprueba o no, o se va al Tribunal Constitucional o qué es lo que se va hacer, pero repito una vez más, las jubilaciones de los bolivianos son sagradas y tenemos que ser muy cautelosos con eso”, declaró.

