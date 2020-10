Del Granado: A Mesa se lo ve encerrado o cercado en un círculo

Fuente: Página Siete / La Paz

El exlíder del Movimiento Sin Miedo (SMS) y exalcalde de La Paz Juan del Granado afirmó que el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tiene un límite en la clase media del país, con el que parece conformarse y no busca convencer a la clase obrera, indígena o sindical, que conforman la base del MAS.

En la entrevista que brindó anoche al programa En Portada, que se transmite a diario por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Del Granado también sostuvo que el candidato de Creemos, Fernando Camacho, también tiene un límite, que es más territorial y se restringe a Santa Cruz.

En ambos casos, Del Granado habló de la falta de interés de los candidatos de querer trascender hacia los sectores que apoyan al postulante del MAS, Luis Arce, que heredó a los seguidores de Evo Morales.

El perfil del candidato del MAS y de ese partido está claro, no hay variaciones en las últimas semanas. Donde sí se ha puesto atención es en el perfil del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Se comenta que no tiene la iniciativa suficiente, que le falta vigor o energía en sus mensajes, al ser Mesa una alternativa democrática ¿qué le sugeriría usted desde la distancia política en la que se encuentra?

Es un poco tarde para que se modifiquen los comportamientos y las conductas. Mis criterios los he vertido de manera antelada, pero no he notado ningún cambio. Es muy sencillo, pero quizá expreso el criterio de mucha gente.

En el caso del candidato Camacho, está claro que tiene un límite territorial que no puede superar, está claro, al parecer no va a salir de Santa Cruz. Peor si no asiste a un debate en el que el país pudo haberlo escuchado de manera más amplia.

En el caso de Carlos Mesa, este importante candidato, que sin duda tiene un perfil mayor en el bloque democrático, creo que tiene un límite de carácter social, de clase media, que tampoco puede o no quiere superar. Se lo ve encerrado o cercado en un círculo, no solo de carácter político, sino de carácter social que no parece querer trascender.

Creo que ya es un poco tarde, pero hubiera sido importante escuchar a Carlos Mesa hablar con el mundo aymara, indígena, hablándole de forma más clara al mundo del obrero, del de la lucha sindical, tratar de llegar a esa base que tiene el MAS y nadie ha cuestionado, precisamente por estos límites que se han autoimpuesto y que creo que tienen que ver con una visión de corto plazo de lo que hay que hacer en el país luego de este ciclo estatal que ha concluido (con la renuncia de Evo Morales).

Es difícil plantearse inmediatamente después, en el caso de los líderes, nuevos ciclos estatales, por eso se abren las transiciones. Estamos en una etapa de transición, se está acabando la etapa electoral.

Viene un nuevo gobierno, para una transición de cinco años y seguramente en ese tiempo, si gana una alternativa democrática, podamos conocer las bases de institucionales, morales, éticas y económicas sobre las que se pueda edificar a mediano y largo plazo un nuevo ciclo estatal donde todas las fuerzas sociales sean convocadas, donde la interlocución vaya más allá de la clase media y llegue a los indígenas, a los grandes bloques populares y construir mayorías diferentes que acompañen un proceso que debe llevar a nuestro país a mejores momentos.