Delincuentes ingresan a robar a una tienda del centro cruceño

Dos antisociales ingresaron una tienda de ropa, ubicada en la calle Tarija, en pleno centro de la ciudad, para poder sustraer todo lo que encontraron su paso. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento exacto donde delincuentes fuerzan las puertas ingresan y logran sustraer varios objetos de valor y mercadería del interior del negocio.

Hurto. ¨Habilidosamente se ve que logran abrir la puerta y entran en compatibilidad por la parte de atrás, buscan los cajones en busca de dinero, se llegaron a robar una computadora portatil. Por fortuna acá no mantenemos dinero en la tienda. También se nota que ellos no salen con nada la primera vez, pero regresan nuevamente y luego se llevan el televisor. No se llevaron nada más solamente esos productos electrónicos, que imagino es lo más fácil de vender para ellos. Incluso tratan de romper la cámara la doblan para que no se los pueda identificar. Por suerte tenemos cámara en diferentes lugares y podemos ver quizás algunos rasgos de algunas de las de las personas que entró¨, dijo Josue Heredia, propietario de la Tienda.

Piden que identifiquen a los delincuentes. De igual manera el dueño del negocio pidio a la población si logran reconocer a los antisociales, puedan dar parte a la policía y así recuperar lo que le fue robado. ¨Instamos a las personas, que puedan identificarlos, por favor que nos den algunas referencias para ubicarlos¨, señaló. Los dueños ya realizaron la denuncia formal ante las autoridades.

