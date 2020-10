Denuncian que docente universitario obliga a sus estudiantes a votar contra el MAS

El catedrático, presuntamente, insta a que sus alumnos le envíen fotografías que demuestren que no votaron por Luis Arce. La Defensoría del Pueblo pide que se sancione a esa persona

“No, no, no. El voto no es secreto (…) Todos los que voten por el MAS, van a estar aplazados”, dice el fragmento de una grabación que comenzó a circular en redes sociales, que, supuestamente, muestra a un docente de una universidad privada, que obliga a sus estudiantes a sufragar contra Luis Arce.

Al respecto, la delegación Defensorial de La Paz pidió al Ministerio Publico a iniciar una investigación de oficio para establecer responsabilidades y sancionar al catedrático, por cometer un delito contemplado en la ley electoral.

“Denunciamos al Tribunal Supremo Electoral que catedrático de la universidad privada, José S. C., amenaza con reprobar a sus alumnos si votan por el MAS y exige foto de prueba vulnerando Constitución Política del Estado y Ley Electoral que establece derecho a voto secreto”, denunció el expresidente Evo Morales.

En el video que se viralizó en redes sociales, se observa que el docente conmina a sus estudiantes a tomarse una fotografía con la papeleta electoral marcada, afirmando que “el voto no es secreto” y que “todos los que voten por el MAS estarán aplazados y los que voten por el candidato que le haga contra al MAS aprobaran su materia”.

La Defensoría también solicita que esa universidad privada inicie un proceso disciplinario contra el docente y al Ministerio de Educación establecer responsabilidades y sanciones por la vulneración de los derechos de las y los universitarios involucrados.