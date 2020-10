Detienen en España a John McAfee, tras una orden de los EE.UU. y acusarle de fraude fiscal

John McAfee, magnate y creador del famoso antivirus que lleva su apellido, ha sido detenido hace unas horas en España (tal y como podemos leer en Coindesk), por supuestos delitos de evasión de impuestos y fraude fiscal.

Los hechos habrían sucedido entre los años 2014 y 2018, y actualmente se encontraría en espera de su extradición a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense le acusa de no haber presentado sus declaraciones de impuestos.

Y, aunque McAfee es conocido por crear el antivirus, en los últimos años ha vuelto ha estar de actualidad por convertirse en un auténtico evangelista de las criptomonedas. Precisamente, las autoridades de los EE.UU. le acusan de haber obtenido millones de dólares de esta manera y no declarar los impuestos pertinentes.

No solo criptomonedas, ya que la denuncia presentada en el Tribunal del Distrito Oeste de Tennessee le acusa de haber obtenido ingresos de otros modos, como ofrecer trabajos de consultoría, charlas o vender los derechos de su vida para crear un documental.

Le acusan de «afirmar falsamente que era un inversor / asesor técnico cuando recomendó varias ICOs». La justicia estadounidense le acusa de tener intenciones ocultas detrás de estas recomendaciones:

Hablan de «millones de dólares», aunque no se ha especificado la cifra exacta. En la acusación afirman que McAfee habría intentado ocultar sus activos (incluyendo un yate) utilizando los nombres de otras personas.

Ni las autoridades españolas ni estadounidenses han querido revelar dónde ha sido detenido ni en qué lugar se encuentra retenido John McAfee. De todos modos, no es la primera vez que tiene un encontronazo con la justicia de nuestro país.

El pasado mes de agosto, McAfee fue detenido en un aeropuerto español por utilizar un tanga como mascarilla (sí, has leído bien). Su pareja estuvo publicando en todo momento actualizaciones en su cuenta de Twitter:

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.

Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.

I put on my thong mask.

They demanded I replace it. I refused.

Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm

— John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020