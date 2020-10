Diputados del MAS no comparten criterio de Evo que considera a los medios como sus enemigos

Fuente: erbol.com.bo

Diputados del Movimiento al Socialismo rechazaron este viernes el criterio del jefe de campaña del MAS Evo Morales, quien desde la Argentina afirmó que los medios de comunicación son sus “enemigos número uno” porque “son cómplices del golpe de Estado”.

“Hay que hacer algo en los medios de comunicación, no sólo necesitamos medios estatales sino medios de comunicación del pueblo, de la fuerza social, bien convencidos” dijo en un conversatorio donde aseguró no creer en los medios llamados independientes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que como políticos siempre actuarán respetando la libertad de información y que los ciudadanos estén correctamente informados sobre la actividad del Legislativo y las actividades de los partidos políticos.

“Para mí los periodistas no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. El periodista te hace crecer y también te puede hundir eso también sabemos. Un medio de comunicación puede hacer que una persona sea una figura o destruir esa figura”, declaró.

El diputado Víctor Borda indicó que lo manifestado por Evo Morales es una percepción personal y aseguró que para él varios medios de comunicación informan al pueblo boliviano. “Yo no me imaginaría Bolivia, en esta crisis sin medios, sería una noche sin luna ni estrella, no concuerdo”, manifestó.

Su colega de bancada Remberto Calani sostuvo que personalmente no considera a los periodistas como enemigos del MAS o de la democracia. “Si no fuera por ustedes hoy día estaríamos incomunicados y la población estaría desinformada. Es ilógico pensar en eso, la democracia se hace con información y medios de comunicación”, declaró.

“En la crisis de noviembre algunos medios no mostraron lo que pasaba en Senkata y eso nos ha lastimado y se informó por medios alternativos como las redes sociales”, dijo al señalar que la población debe juzgar el rol de los periodistas que en ese tiempo fueron atropellados por grupos de choque conformados el rector de la UMSA Waldo Albarracín.