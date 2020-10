Dos hombres y una mujer cometían atracos con cuchillos por el Cambódromo

Fuente: Unitel

Tres delincuentes fueron atrapados este lunes en horas de la tarde por la Policía tras la denuncia de una menor a la que habían arrebatado sus pertenencias cerca al Cambódromo. Un vez capturados, fueron trasladados al módulo policial de Los Tusequis.

Se informó que habían intentado arrebatar desde su motocicleta la cartera a otra mujer que se encontraba esperando un micro en la misma zona en donde fueron detenidos.

“Los vi pasar muy rápido, bien cerquita y con la mano estirada. No me di cuenta pero una señora me advirtió que intentaban robarme mi cartera”, señaló la mujer.

Minutos más tarde, tras conocerse de una adolescente de 17 años a quien luego de intimidarla con un cuchillo lograron arrebatarle su teléfono celular, la Policía inició un operativo para capturar a los delincuentes.

Cuando dieron con la motocicleta en la que se transportaban los delincuentes la Policía les advirtió que se detengan pero al no haber hecho caso y dada la posibilidad de que escapen, los uniformados se vieron obligados a embestir el vehículo de los antisociales.

Una vez en el piso, los uniformados enmanillaron a las dos personas para posteriormente trasladarlos hasta el módulo policial de Los Tusequis, donde brindaron sus declaraciones informativas. También aprehendieron a una mujer y la motocicleta en la que se transportaban fue secuestrada.

“Se tiene información que anteriormente cometieron un robo agravado, hoy fueron encontrados con cuchillos y celulares”, manifestó Alejandra Tordoya, directora de la Felcc de Los Tusequis.

La menor de 17 que fue víctima de los delincuentes sentó la denuncia con la esperanza de recuperar los objetos arrebatados.