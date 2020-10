DT Farías habla con todos, incluidos Rodríguez y Blanco

Campeones

lunes, 5 de octubre de 2020 · 01:05

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

César Farías, director técnico de la Selección boliviana de fútbol, afirmó que no tuvo dificultades en cuanto a la comunicación con los dirigentes, a pesar de los conflictos que surgieron en cuanto a la elección del sucesor del fallecido César Salinas. El venezolano aseguró que habla con todo el comité ejecutivo, incluidos Marcos Rodríguez y Robert Blanco.

La consulta surge porque en este último tiempo hubo pugnas en el seno de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en la que estos dos miembros del directorio (Blanco y Rodríguez) se disputan el interinato de la presidencia de la entidad.

“Nosotros lo hacemos (coordinar) con todo el comité ejecutivo. Lo tenemos a (Antonio) Decormis que es de la comisión de selecciones, (Rolando) Aramayo, Marcos Rodríguez y Robert Blanco”, afirmó durante la rueda de prensa del pasado sábado.

Recordó que antes también le tocó coordinar con Freddy Téllez y Gastón Uribe. “Tenemos una buena comunicación con todos, no tenemos ningún tipo de inconveniente”.

También se refirió a las denuncias por parte de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) en sentido de que estaría extorsionando a algunos jugadores, e indicó que no se deja llevar por declaraciones.

“Hemos pasado de una era de información a una de desinformación y confusión. No me presto para esos juegos, me presto para el trabajo diario constante, ayudar a crecer a los jugadores. No estoy dispuesto a jugar el juego de nadie”, sostuvo.

También denunció que “recibí peticiones dirigenciales de jugadores, pero el fútbol no se maneja así y acá vienen quienes pueden entregarnos algo distinto”.

Farías insistió en que el formar el combinado nacional es de elección y criterios, lo que en este momento está en sus manos.

Puso énfasis en que se trabaja en el desarrollo del equipo y no de nombres, porque esa es la fórmula que considera adecuada para lograr el objetivo que es clasificarnos al Mundial.

“Nuestra filosofía es trabajar para ganar. Construimos una Selección dinámica”, acotó.

Los últimos aprestos del combinado nacional en La Paz