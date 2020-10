El apoyo sicológico para las enfermas con cáncer de mama es importante

La mujer que recibe la noticia de que padece de cáncer de mama sufre un gran golpe emocional, además de que se encuentra debilitada físicamente como consecuencia de la enfermedad.

Es por ello que los profesionales en salud recomiendan inmediatamente ayuda sicológica para contener a esa mujer que ha recibido la peor noticia de su vida.

Si la paciente no sabe a dónde acudir para solicitar esa ayuda o no tiene los recursos económicos para una consulta sicológica, ¿qué debe hacer? En Santa Cruz de la Sierra existe una institución solidaria que ayuda a las mujeres que sufren de cáncer de mama, no solo en la parte física, sino también emocional. Se trata de Mi Refugio, donde las contienen en este duro momento.

Mujeres con la mano en el pecho

Hace siete años nació en la capital cruceña la Fundación Trabajo Voluntario Cáncer de Mama, conocido como Mi Refugio, cuyo objetivo es brindar protección y orientación a la población femenina afectada por el cáncer de mama. Su trabajo se inició ayudando a realizar cirugías y quimioterapias, pero las angustias y miedos de las pacientes no se iban con los tratamientos, por ello decidió realizar apoyo integral a la mujer.

Mi Refugio está integrado por voluntarias, algunas vencedoras de la enfermedad, y acoge a quienes fueron diagnosticadas con cáncer de mama. En muchos casos es el primer contacto que tienen las enfermas después del diagnóstico. Registran todos sus datos personales, familiares y de su enfermedad para hacerles un seguimiento individual y asegurarse de que no abandonen su tratamiento médico.

Las apoyan con medicamentos, estudios, cirugías y quimioterapias. Mi Refugio es un lugar de esperanza, en donde no se habla de la enfermedad, sino de la superación. Guía sicológica, terapias ocupacionales, reuniones para celebrar cumpleaños y paseos son algunas de sus actividades.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Mi Refugio ratifica que una de las mejores formas de enfrentar este mal es la detección precoz, por lo que ellas promueven el chequeo médico entre las mujeres.

Hoy, las voluntarias y pacientes de Mi Refugiotuvieron una actividad recreativa en la farmacia Telchi del segundo anillo, donde practicaron zumba y compartieron una mañana muy activa.

Día de Reflexión y de acción

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud OMS, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que las mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.

La OMS informa que en el mundo cada año se detecta casi un millón y medio de casos de cáncer de mama y se registran 458.000 muertes, tanto en países desarrollados como los que están en vías de desarrollo, como Bolivia.

En las naciones de escasos ingresos económicos los fallecimientos por esta dolencia son más altos, porque las mujeres no se hacen los estudios de detección precoz, debido a falta de información y por la carencia de dinero para los tratamientos médicos.