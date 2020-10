El boliviano Zabala firmó un contrato profesional con Palmeiras, que confirmó su nuevo llamado a la Verde

Tiene 18 años y ya saborea frutos importantes de su dedicación a este deporte en el que inició cuando tenía cuatro años. Es cierto, a los 13 años estuvo a punto de dejarlo, pero se levantó y siguió. El domingo 9 de agosto recibió su primera convocatoria a la selección boliviana absoluta y un mes después frenó a Neymar en su debut frente a Brasil. Leonardo Zabala vive un sueño, pues hace unas horas firmó su primer contrato profesional con Palmeiras.

“Primeramente quiero agradecer a Dios y a mi familia por estar apoyándome hoy y siempre y verme cumpliendo un sueño que tenía desde niño, firmar mi primer contrato profesional y más con este gran club, Palmeiras, al cual siempre le estaré agradecido”, escribió Leo en su página oficial.

La pandemia había frenado su vinculación contractual con el ‘Verdao’, pues mientras esperaba cumplir la mayoría de edad -la cumplió en mayo de este año- estuvo militando en las divisiones menores. Se vino a Bolivia y cuando las restricciones por el Covid-19 se levantaron, Zabala ingresó a la concentración con el combinado nacional el 17 de agosto.

Al parecer, la paciencia es una de sus virtudes. No se desesperó y cumplió con el trabajo, bajo las órdenes del venezolano César Farías, que le dio minutos nada más y nada menos que frente a la Verdeamarilla. Ingresó en el minuto 84 por Diego Wayar y frenó con pierna fuerte a Neymar. No se achicó ante los reclamos de los compañeros del astro del PSG. Esta oportunidad se la ganó tras 53 días de trabajo porque todavía no tiene minutos escala profesional.

La institución brasileña no ocultó su satisfacción por tener a Zabala en sus filas y en una nota de prensa contó sobre la trayectoria del zaguero nacional. Además, dio a conocer que está entre los elegidos por Farías para los partidos que jugará Bolivia frente a Ecuador (12/11) y ante Paraguay (17/11), por la tercera y cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas.

“El defensa Leonardo Zabala es uno de los convocados por la selección boliviana para disputar los partidos de clasificación para el Mundial Catar 2022. El atleta de la selección sub-20 del Palmeiras participará en los juegos contra Ecuador, el 12 de noviembre, y Paraguay, el 17 de noviembre”, dice el texto que fue publicado este jueves.

Leo inició en la Academia Tahuichi y después de disputar el Mundialito Paz y Unidad, con 14 años, se le abrió la posibilidad de formar parte del proyecto Bolivia 2022. Gracias a su desempeño fue llamado al combinado nacional sub-15 y sub-17. Fueron dos vitrinas importantes, pues el club Santos de Brasil le hizo seguimiento y lo puso a prueba. Estuvo un mes y cuando tenía que volver para mostrarse por segunda vez, pero durante un semestre, viajó con la escuela a una gira internacional.

El evento deportivo se llevó a cabo en Brasil y tenía que enfrentarse al mismo Santos, también a Figueirense, Palmeiras y a Deportivo Brasil. “Justo el primer partido fue contra Palmeiras y me fue muy bien. El club brasileño me ofreció quedarme sin pruebas, con un salario, alojamiento, transporte y alimentación”, contó Leonardo a DIEZ, en una pasada entrevista. El club paulista que vio nacer a Pelé se enteró que optaría por vestir la camiseta del ‘Verdao’ y le hizo una similar oferta, pero Leonardo ya estaba decidido.

Zabala formará parte del equipo sub-20 del Palmeiras, en el que también milita el otro boliviano Robson Matheus de Araujo.