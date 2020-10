El MAS cierra la posibilidad de que Evo sea parte del gobierno

El expresidente Evo Morales ofreció dos conferencias de prensa, en las que habló sobre algunas de las medidas que tomará el futuro gobierno.

Fuente: Página Siete

Baldwin Montero / La Paz

Ante las interrogantes sobre el papel que el expresidente Evo Morales podría jugar en el nuevo gobierno, varios dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el presidente electo Luis Arce, aseguraron ayer que no tendrá ninguno y que si retorna al país deberá primero aclarar los temas pendientes que tiene con la justicia.

En los últimos dos días, Morales ofreció dos conferencias de prensa en Argentina, donde se encuentra refugiado, en las que delineó algunas de las tareas que tendrá la nueva administración encabezada por Arce y David Choquehuanca, entre ellas la retoma del liderazgo económico de Bolivia en la región, la batalla contra la crisis sanitaria y el relanzamiento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Dijo que se encuentra “en permanente contacto” con Arce para conocer cómo se organiza y destacó su perfil profesional y humano para conducir los destinos de Bolivia. “Nuestra tarea es acompañar, cuidar al compañero Lucho y a nuestro proceso de cambio”, complementó.

Varios dirigentes del MAS se refirieron este martes al papel del expresidente y actual jefe de campaña del MAS en la nueva administración.

Arce, consultado sobre ello por la cadena BBC Mundo, respondió: “Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema”. Más tarde, entrevistado por la agencia Reuters, fue más preciso. “No va a tener ningún rol en nuestro gobierno”, dijo, y luego complementó: “Él puede venir al país el rato que quiera, porque es boliviano (…) pero en el gobierno yo tengo que decidir quién entra y quién no entra”.

Tres dirigentes de la cúpula del MAS coincidieron en señalar que Morales no será el poder detrás del trono, como se especula en algunos círculos políticos, y, por el contrario, proyectaron que Arce conducirá un gobierno renovado y con nuevos actores.

“De ninguna manera, nuestro hermano Evo se encargará de limpiar su imagen por tanta difamación que se le ha hecho. Se le ha calumniado y será él quien se presente y se defienda”, dijo, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

Luego se refirió al binomio Arce-Choquehuanca. “Serán ellos los que vayan a gobernar, independientemente. Nuestro hermano Evo está más dedicado a querer formar, como lo está haciendo estos años, nuevos cuadros”, aseveró.

En el Chapare, el dirigente cocalero Leonardo Loza, quien ahora se perfila para ocupar el escaño que Morales pudo ocupar en el Senado (su candidatura fue anulada), coincidió en que el expresidente primero deberá atender los temas que tiene pendientes con la justicia y anticipó que la nueva estructura de gobierno integrará esencialmente a profesionales jóvenes.

“Vamos a ser un gobierno para todos, de todos y con todos. Vamos a integrar más a nuestro gobierno a jóvenes, principalmente profesionales del campo y de la ciudad”, dijo durante una conferencia de prensa.

Consultado sobre el retorno de Morales al país, contestó: “Estamos viendo, estamos evaluando cuándo podría retornar nuestro hermano presidente Evo Morales, todavía no tenemos fecha. Estoy seguro que en su debido tiempo estaremos comunicando”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, recordó que “la población ha votado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ellos son los responsables (del nuevo gobierno), nuestros líderes en este momento, el binomio ganador. Por lo tanto, lo que se señala de que Evo Morales va a venir a gobernar es totalmente falso”.

Al igual que Copa y Loza, dijo que, de retornar a Bolivia, deberá asumir defensa por las acusaciones que se presentaron en su contra. “Tiene que ser sometido a la justicia, como cualquier otro ciudadano. Y él también asumir defensa, como dice la Constitución Política del Estado”.

Morales había señalado en Argentina la necesidad de que Bolivia mantenga relaciones con todos los países del mundo y ayer Arce anticipó, en una declaración a la agencia EFE, que una de sus tareas será el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela.

Lea también: Luis Arce a la BBC: «Si Evo Morales quiere ayudarnos será muy bienvenido, pero eso no quiere decir que él estará en el Gobierno»