El MAS cree que buscan suspender las elecciones, el Gobierno garantiza realización de comicios

Fuente: Unitel

El Movimiento Al Socialismo dice que tiene tres argumentos para sustentar que sus opositores buscan suspender las elecciones del 18 de octubre. El Gobierno lo descartó.

El cruce de acusaciones entre el Movimiento Al Socialismo y sus detractores no cesa. El partido de Evo Morales ahora habla sobre un supuesto plan opositor que busca suspender los comicios generales.

La vocera del MAS, Marianela Paco, argumenta que una de las pruebas de esa hipótesis es el intento de sacar de la carrera electoral a este frente político. “Las pruebas las podemos ver en las distintas demandas que han presentado ante la justicia”, señala.

Asimismo, ha puesto en mesa los hechos de violencia que se registran en el país y de los que el gobierno responsabiliza a Evo Morales. “Al único que han echado la culpa de su ineficiencia es al MAS”

Frente a ese escenario, el Gobierno ha garantizado el normal desarrollo de las elecciones y anunció que desde el miércoles prepara la transición cualquiera sea el ganador de los comicios.

“Nuestro deber constitucional es que no haya fraude y que la elección sea transparente y entregar el poder a quién gane las elecciones, a nosotros no nos importa entregarle el poder al MAS si la ganara, pero sabemos que no va a ganar y está nervioso por eso”, dijo este jueves el ministro Arturo Murillo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha garantizado elecciones transparentes y libres y ha exhortado a los frentes a impulsar un clima de serenidad.