El olvido histórico de Camacho

Carlos Pablo Klinsky*

“Por primera vez en su historia Santa Cruz tendrá una bancada digna representante del pueblo cruceño”. Estas lamentables palabras fueron pronunciadas el pasado lunes por el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho, y constituyen una muestra de total desconocimiento y falta de respeto hacia quienes, desde el Legislativo, contribuyeron a defender nuestras causas regionales.

Vaya aquí un breve recuento de los grandes cruceños que pasaron por el Parlamento boliviano:

Andrés Ibáñez. Impulsor del Movimiento Igualitario y de la forma de gobierno federal. Fue diputado nacional en tres legislaturas.

Tristán Roca. Elegido diputado durante la presidencia de José María Achá. Como prefecto de Santa Cruz, fue el creador de nuestra bandera departamental.

Raúl Otero Reiche. El poeta cruceño por excelencia también pasó por la Cámara de Diputados, con un escaño independiente.

Virgilio Vega Terrazas. Proyectista de la Ley Interpretativa del artículo 104 del Código del Petróleo, con la cual se ratificó el derecho de percepción de regalías departamentales por la extracción de hidrocarburos.

Edmundo Salazar. Diputado del FRI, ametrallado por hacerle frente al narcotráfico.

Hormando Vaca Diez. Como presidente del Senado, promulgó nada menos que la Ley del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que le garantizó al Estado boliviano una renta extraordinaria en tiempos de bonanza gasífera, con distribución de importantes porcentajes para las regiones.

Vicente Roca Gil. Presentó en 2005 el primer proyecto de Ley de biocombustibles, pionera en ese sector económico ahora emergente.

Oscar Ortiz Antelo. Destapó los grandes casos de corrupción en Fondioc y Camc.

Oscar Urenda. Fue diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Inolvidable luchador por la democracia, la autonomía y la salud de nuestro pueblo.

Y así podría seguir por varias páginas.

Igualmente, el Sr. Camacho olvida que hay diputados electos en sus propias filas que fueron parte del Parlamento en años recientes, como representantes de otros partidos, y algunos hicieron buenas gestiones como fiscalizadores. También está siendo injusto con ellos. Pero recuerde que otros de esos parlamentarios, sobre todo en el Senado, tuvieron sus tratos con el masismo.

Me sumo al pedido de disculpas públicas hecho por Carlos Valverde al ex candidato, en nombre de la memoria de los que ya no están aquí para reclamárselas.

*Senador por el Movimiento Demócrata Social