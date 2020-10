El paro de la UJC no tiene fuerza en Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

La Unión Juvenil Cruceñista convocó a un paro desde las 00:00 de este sábado, pero no tuvo la suficiente fuerza y la normalidad volvió a Santa Cruz a las 9:00 según informaron medios locales. Esta medida fue asumida porque consideran que hubo irregularidades en las elecciones.

Los primeros informes decían que varias rotondas y avenidas de la capital cruceña amanecieron bloqueadas por los unionistas, pero esto fue durante la madrugada, a primeras horas de la mañana estos puntos fueron levantados por los transeúntes.

Por lo que esta medida no tuvo la misma fuerza que el año pasado, cuando Santa Cruz cumplió un paro de 21 días que terminó con la salida de Evo Morales de la presidencia del Estado luego de las denuncias de fraude en las elecciones de 2019.

Grupos claves como el de los transportistas federados no acataron esta medida, “No vamos a acatar el paro porque hemos visto el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que indica que todo es legal y en las elecciones se jugó un partido limpio. La UJC no tiene autoridad y el Comité cívico no convocó a ningún paro», dijo a El Deber el secretario general de la Federación Transportistas 16 de Noviembre, Bismarck Daza.

Otro sector que tampoco apoyó este paro convocado por los unionistas es la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), cuyo dirigente Carlos Vargas dijo que rechazan la medida porque se encuentran recuperando la economía por la crisis que se vive tras la pandemia.

“Exigimos a las autoridades y la Policía las garantías necesarias para mantener la libre transitabilidad de todos los trabajadores y pequeños empresarios que necesitamos trabajar día a día por las múltiples necesidades que tenemos. Instamos a los líderes políticos asumir con madurez su derrota electoral y apaciguar a sus seguidores en el marco al respeto democrático”, señaló Vargas.