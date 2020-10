El silencio electoral me obliga a medir mis palabras, hoy solo les puedo decir q…

El silencio electoral me obliga a medir mis palabras, hoy solo les puedo decir que ustedes me conocen, conocen mis aciertos, mis errores y los principios que me mueven.

No me vendí antes y no lo haré jamás.

Maclean dice que Walter Chávez asesora a Camacho y que se reunió con el MAS | EL DEBER eldeber.com.bo | 1 hour ago ...El que fuera jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, el ex alcalde de La Paz, Ronald Maclean Avaroa, reveló esta tarde que el peruano Walter Chávez... Morales". Dijo que sobre Centa Rek no sabe, "eso dicen, de ella no puedo opinar". El que fuera jefe de campaña de Luis Fernando Camacho, el ex...

Este domingo votan 42 mil bolivianos en la Argentina: cuáles son las medidas sanitarias por el COVID-19 tn.com.ar | 14 hours ago ...Fernando Camacho (13,9%). La presidenta del gobierno de facto, Jeanine Añez, se bajó de la carrera por su escasa intención de voto y para no dividir el... intenciones de voto, seguido por el expresidente de centro Carlos Mesa (26,8%) y el líder civil de derecha de la región de Santa Cruz (este), Luis...

Ex dirigentes de Creemos confirman que Walter Chávez asesora a Camacho | EL DEBER eldeber.com.bo | 26 minutes ago ...Dos hombres que trabajaron en la campaña de Luis Fernando Camacho, Ronald Maclean y Héctor Montero confirmaron por separado, que el que fuera jefe de... la campaña de Luis Fernando Camacho, Ronald Maclean y Héctor Montero confirmaron por separado, que el que fuera jefe de campaña de Evo Morales, el...

Cinco candidatos se disputarán la presidencia de Bolivia www.telesurtv.net | 17 hours ago ...las encuestas de la intención del voto; Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, de Creemos. TSE confirma que JUNTOS, ADN y Libre...

Bolívia: Nobel da Paz denuncia OEA por interferência www.brasildefato.com.br | 13 hours ago ...colocado. Carlos Mesa (Comunidade Cidadã), que representa a direita liberal ou tradicional, está em segundo lugar, seguido por Luis Fernando Camacho (Acreditamos...

Elecciones en Bolivia: retienen ilegalmente a un diputado argentino www.eldestapeweb.com | 59 minutes ago ...Socialismo (MAS) ; Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana ; Luis Fernando Camacho de Creemos ; Chi Hyun Chung del Frente para la Victoria (FPV); Jorge Tuto...

TSE confirma que Juntos, Libre 21 y ADN quedaron fuera de la carrera electoral lapatria.bo | 17 hours ago ...Fernando Camacho, Frente Para la Victoria (FPV) de Chi Hyun Chung y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) de Feliciano Mamani. El 17 de... políticas aún en carrera electoral: Movimiento al Socialismo (MAS), de Luis Arce Catacora, Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, Creemos de Luis...

Bolivia: una cita con la historia www.motoreconomico.com.ar | 17 hours ago ...por Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge «Tuto» Quiroga, la embajada de Estados Unidos, Luis Almagro, secretario...

El secuestro de la democracia en Bolivia: golpe, represión, elecciones ctxt.es | 14 hours ago ...la de su hermana. El Ejército se abstuvo de intervenir. El principal cabecilla e impulsor del golpe en las calles fue Luis Fernando Camacho, un... en persona por el padre de Luis Fernando Camacho, un próspero empresario cruceño que antecedió a su hijo en la dirección del Comité Cívico de Santa...

De la repostulación impuesta a la revolución inconclusa www.paginasiete.bo | 12 hours ago ..., solicitada por el propio Gobierno. El cívico cruceño y ahora candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho apareció como conductor de la protesta...

Latinoamérica: Elecciones Bolivia 2020: "La gente está comprando gasolina y alimentos elcomercio.pe | 5 hours ago ...alianza política Comunidad Ciudadana de centro derecha. En tercer lugar está el exlíder cívico Luis Fernando Camacho de Creemos. Los sondeos indican que... (centro) y Luis Fernando Camacho (derecha) ocupan los primeros lugares en las encuestas. (Foto: Reuters / David Mercado) El Comercio conversó con...