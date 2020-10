En La Paz, #Bolivia, hace casi 50 años el mejor jugador del Siglo XX, Pelé, marc…

...Erika Segales / La Paz Jorge Tuto Quiroga anunció su candidatura en busca de la silla presidencial el 9 de enero y aunque en las últimas... de Jorge Tuto Quiroga . Lamentamos mucho esa posición, a nosotros no nos consultaron absolutamente nada, pero la aceptamos. Ayer (sábado) hicimos una...

...El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque dijo que las declinaciones de Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez se produjeron no porque "son...

...Libre 21, con Jorge " Tuto " Quiroga , decidieron bajar su candidatura con la premisa de aglutinar el voto en una opción que evite que el Movimiento Al... " Tuto " Quiroga y Jeanine Áñez se produjeron no porque "son grandes héroes que se están sacrificando por el país", sino por salvar su personería...

lapatria.bo | 18 hours ago

...Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque / ARCHIVO ERBOL  Listen to this La declinación de las candidaturas de Jorge Tuto... Quiroga por la alianza Libre 21 y de la Presidente Jeanine Áñez por Juntos, para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, es porque no lo...

Compartido: 482