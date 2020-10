Entrambasaguas pide perdón por palabras «poco afortunadas»

El periodista español de OKDiario Alejandro Entrambasaguas pidió perdón por sus palabras «poco afortunadas», a través de su cuenta en Facebook.

«Quiero zanjar la polémica de ayer pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido ante mis palabras, poco afortunadas. Admiro y adoro al pueblo boliviano.

Durante los próximos 5 años no podré volver a Bolivia. Pero seguiré publicando la corrupción de Evo Morales y su partido», indica su publicación.

Este martes, se viralizó en redes sociales un video en el que el español utilizó términos peyorativos para describir lo que, a su entender, representan los bolivianos que apoyaron y le dieron su voto al Movimiento Al Socialismo (MAS) en estas elecciones, en una entrevista brindada en un medio de su país.

«La mayoría de la gente que votó a Evo Morales vive en el campo, no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene idea de prácticamente nada. Son analfabetos literales. Hay mucha gente que no sabe hablar español. Hablan aimara y quechua. No tienen idea de lo que es la civilización», indicó en la entrevista.

Comparó al «votante promedio» del frente liderado por Luis Arce Catacora con el de Podemos, la agrupación izquierdista de Pablo Iglesias, en España. «El votante medio del MAS es un votante con un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente. Hay que recordarle a la gente que nos está viendo en España que el votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver con el de Podemos. Aquí todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es internet».