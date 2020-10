Estudio: 1,2 MM de personas se contagiaron Covid en Bolivia

Fuente: Página Siete

Luis Escóbar / La Paz

Un estudio de la Fundación Milenio estima que 1,2 millones de personas se contagiaron coronavirus en Bolivia hasta el pasado 15 de septiembre. Según una evaluación estadística, la relación es 10 veces más de lo que hasta esa fecha el Gobierno nacional reportó como casos positivos.

Javier Cuevas Argote, economista y autor de esta investigación de la Fundación Milenio, consideró que el 10,7% de la población del país ya se contagió el virus e indicó que esta elevada cifra surge por la existencia de personas asintomáticas, enfermos leves, falta de test y el margen de error de algunas pruebas rápidas que arrojan falsos negativos. “Estas serían las causas principales para que los números oficiales estén por debajo de lo real”, dijo el experto en una entrevista con Página Siete.

¿Cómo se calculó los 1,2 millones de contagios? La Organización Mundial de la Salud (OMS) -según estudios científicos que llevó adelante- advirtió que la tasa de letalidad del coronavirus es del 0,6%.

A partir de esta equivalencia, Cuevas consideró que las 7.447 personas que perdieron la vida a causa de la Covid-19 en Bolivia hasta el 15 de septiembre representan el 0,6%. Luego, con una regla de tres el investigador obtuvo que el número de contagios es 1,2 millones de personas a nivel nacional.

“Muchos contagiados con Covid-19 decidieron tratarse en sus domicilios bajo la asistencia de un médico y no acudir a un centro de salud por la precariedad de los mismos y porque estaban saturados. Este grupo de gente tampoco figura en las estadísticas oficiales”, advirtió el investigador.

Además, Cuevas halló que el número de personas enfermas es 10 veces más grande que el dato oficial. Esta regla se puede aplicar en todos los departamentos extrayendo el número de decesos por región. De esa forma, en Santa Cruz y Cochabamba la cifra oficial de contagios debería multiplicarse por 15 y 13, respectivamente; mientras que en Tarija por cuatro y en La Paz y Potosí por cinco cada uno.

Sin embargo, Cuevas reconoció que el número de muertos pueda ser mucho mayor porque muchos de los decesos fueron considerados como “sospechosos” y no se registraron en las cifras oficiales. “La estimación se obtiene empleando el número de personas fallecidas o contagiadas. Me quedé con el número de muertos como si fuera cierto porque, de alguna manera, es más complicado ocultar los decesos. Pudieron haber muchos más casos que no fueron registrados, pero obtener una cifra exacta de contagiados es más complicado”, explicó.

Observaciones

El cálculo del estudio de la Fundación Milenio fue descartado por el asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero. “El comportamiento de la enfermedad tiene factores que no están definidos por una estadística”, dijo.

Por ejemplo, Sahonero explicó que un osteosarcoma (cáncer en los huesos) tiene un 100% de letalidad y esta estimación no se puede aplicar en todos los enfermos con cáncer.

En el caso de la Covid-19, las complicaciones se produjeron en muchas personas que tienen enfermedad de base, recordó Sahonero.

“Si todos los fallecimientos se hubieran producido sin enfermedad de base o jóvenes, ahí podría funcionar la ecuación. Pero la mayor parte de los fallecidos son mayores de edad o con algún mal”, dijo el técnico del Ministerio de Salud.

Sahonero se basa en la regla del 80/20 que implica que el 80% de las personas que se contagiaron son asintomáticas y que el restante 20%, los dos porcentajes equivalen a las 135.311 personas que dieron positivo a los resultados de las pruebas y se encuentran en los datos oficiales hasta la fecha. De tal manera que hasta ese momento se habrían contagiado alrededor de 676 mil personas, la mitad de la cifra identificada en el estudio que realizó la Fundación Milenio.

José Zambrana, especialista en epidemiología del Hospital del Tórax, advirtió que no es muy confiable la información. “La única forma sería hablar con todos los laboratorios de diagnóstico. Al principio sólo eran dos, ya en junio se abrieron otros cinco y hasta la fecha ya son 11 sólo en La Paz. La única forma de saber el número de contagios sería tener la constancia de los laboratorios públicos y privados para cuantificar las pruebas rápidas y PCR. El resto sería sólo una probabilidad”, explicó a Página Siete el experto.

Investigación: el umbral de contagios del virus llegará en enero

Luis Escóbar / La Paz

La investigación de la Fundación Milenio da cuenta que el “umbral” de contagios llegará en enero del próximo año, cuando Bolivia alcance las 233 mil personas infectadas de la Covid-19. Luego, el descenso de contagios “serán muy lento”, dijo Cuevas.

“Estaremos más tiempo con Covid-19 de lo que el modelo predice. De acuerdo a la ecuación logística, el umbral teórico de 233 mil contagios se alcanzaría en enero de 2021. Es necesario aclarar que una vez alcanzado el límite teórico, (esta situación) no significa que no existirán más enfermos. Estos van a continuar subiendo pero de una manera muy lenta”, añadió el investigador.

Al respecto –aclaró Cuevas- valdría la pena que los epidemiólogos realicen un estudio sobre Pando. “En este departamento el promedio se ha reducido a un contagio por día y por más de seis días hubo silencio epidemiológico. La estimación del multiplicador en Pando indica que el 17% de su población se habría contagiado con Covid-19. Sin embargo, es probable que ese porcentaje esté subestimado”, sostuvo.

Para concluir, el investigador consideró que con excepción de Tarija, las cifras de contagios diarios hasta el 24 de septiembre muestran que el promedio continúa bajando.

Por tanto, se espera que la tendencia descendente de la epidemia continúe, siempre y cuando no haya un brote. La población es responsable de que esto no suceda, a pesar de la flexibilización del confinamiento y la intensificación de las campañas electorales.

Con las diferencias de población que existen entre los nueve departamentos y considerando que Santa Cruz tiene 3,4 millones de habitantes, mientras Pando 154 mil habitantes; la forma más adecuada de comparar el impacto de la epidemia en contagios y decesos es por cada 100 mil habitantes, sostuvo el investigador de la fundación Milenio.

Por ejemplo, Tarija, Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz son los departamentos más afectados por la Covid-19 (en ese orden). Los contagios acumulados sobrepasan el 1% en estos departamentos.