Exdirigentes de Creemos confirman que Walter Chávez asesora a Camacho

Fuente: El Deber – Marco Antonio Chuquimia Huallpa

El peruano participó de varias reuniones a las que asistió uno de los dirigentes

Dos hombres que trabajaron en la campaña de Luis Fernando Camacho, Ronald Maclean y Héctor Montero confirmaron por separado, que el que fuera jefe de campaña de Evo Morales, el peruano Walter Chávez es asesor del candidato de Creemos.

“Walter Chávez me llamó cuando yo ya estaba en Washington, me llamó y me explicó, me reiteró el afecto, las consideraciones que tenía Luis Fernando por mí, que se lo había transmitido” dijo Maclen en una entrevista con el periodista Carlos Valverde. El ex alcalde de La Paz fue el asesor principal de la campaña de Camacho pero se alejó del cargo.

En mayo de este año circuló la versión de que Chávez asesoraba la campaña de Camacho y esta alianza se apresuró a emitir un comunicado en la que negaron haber contratado al aludido como parte de su equipo de estrategia.

Pero Maclen no fue el único, Héctor Montero, quien fue en Santa Cruz subjefe departamental de la campaña de Creemos, y renunció hace dos meses atrás, en contacto con EL DEBER, reveló que “durante el pequeño período que estuve, fue mes y medio, sí, tuve conocimiento que el peruano Walter Chávez estaba como asesor, o algo, pero me consta que estaba”.

El entrevistado acotó que no tiene dudas, porque “yo personalmente estuve alguna vez en reuniones con Chávez, en las que se conversaron cosas de la campaña y sobre el proyecto a futuro”. Luego, manifestó que hubo cosas que no le agradaron y por ese motivo decidió dar un paso el costado.

“Vi cosas reñidas con el proyecto que tenemos para Bolivia, que no viene de ahora, sino desde 2015 cuando conformamos plataformas. Encontramos miembros y candidatos que fueron aliados del masismo. Por ejemplo, el candidato a senador Erick Morón, que fue expulsado del MNR porque tuvo arreglos con el partido de Evo Morales”. Dijo.