Exministra argentina afirma que Evo viene a Bolivia y pide explicaciones a su Cancillería

Los diputados del PRO piden explicaciones por la situación legal del expresidente

Fuente: Marco Antonio Chuquimia Huallpa / El Deber

La ex ministra de Seguridad del gobierno Mauricio Macri, Patricia Bullrich, afirmó que conocen que el ex presidente Evo Morales viajará a Bolivia el domingo o el lunes y cuestionó a la Cancillería argentina por no develar la condición legal del exmandatario.

“Parlamentarios de nuestro bloque están preguntándole a la Cancillería por la posibilidad de que Evo Morales vaya el domingo o el lunes hacia Bolivia, la condición que le ha dado Argentina es una condición de no intromisión en asuntos políticos, menos aún en un proceso electoral”, dijo en un corto video que publicó en sus redes sociales.

El expresidente dijo a sus adherentes, el 18 de septiembre, que si gana el MAS en las elecciones, al día siguiente estaría entrando a Bolivia por la localidad de Yacuiba. El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, aseguró en distintas entrevistas, que Morales tiene todo el derecho de volver al país.

Por esa razón dijo que los diputados de la fuerza que representa, Partido Propuesta Republicana (PRO) enviaron una petición a la cancillería de Argentina para que informe sobre la situación jurídica de Morales en el vecino país, la gestión está a cargo del diputado Fernando Iglesias que hoy publicó dos tuits en su cuenta personal pidiendo explicaciones a la Cancillería de su país.

“Está tratando @evoespueblo Morales de viajar a Bolivia en pleno proceso electoral? Es compatible esto con su status en Argentina? Cuál es ese status? Ha recibido la CancilleriaARG algún pedido de documentación al respecto? Exigimos al canciller @felipe_sola una urgente respuesta”, señala la publicación.

La carta que enviaron a la Cancillería solicita información sobre el estatus del expresidente y si el comportamiento de Morales es el que espera el Gobierno argentino para los que detentan esa situación.

Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández no reveló cuál es la situación legal de Morales y solo se conoció, extraoficialmente, que tiene calidad de refugiado. Los diputados argentinos cuestionan a su cancillería por haber acogido al expresidente y si conocían los procesos judiciales que tiene instaurado en Bolivia.

Elecciones

Bullrich cuestionó las facilidades que otorga su gobierno para que los bolivianos en ese país emitan su voto el domingo, aseguró que estas condiciones no son compatibles con la situación de emergencia que existe.

“Lamentablemente nuestro gobierno está dando condiciones absolutamente diferentes para quienes van a votar, de lo que les da a los ciudadanos argentinos, transporte público no lo puede usar nadie, pero va a ser usado para esa votación, las escuelas a las que no van los chicos van a ser abiertas también para esta votación”, dijo la diputada argentina.

Más de 140 mil bolivianos migrantes en Argentina asistirán a votar el domingo en medio de la suspensión de actividades que dispuso el gobierno de ese país. Aunque el propio expresidente, denunció supuestas irregularidades que se cometieron desde el Gobierno y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para disminuir la votación de bolivianos en Argentina.