Fecha de estreno, trailer y todo lo que sabemos de la serie de Marvel para Disney+

Los superhéroes del MCU están a punto de desembarcar en Disney+ con series en acción real que formarán parte de la Fase 4 de Marvel, poco menos que obligando a los fans de este universo a verlas. Una de las más llamativas es, sin duda, ‘Falcon y el Soldado de Invierno’, ya que será cuando veamos por primera vez en acción al nuevo Capitán América.

Escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland –‘El cuento de la criada’-, la primera temporada de ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ ha visto aplazada su llegada a la plataforma de streaming por la pandemia de coronavirus. Para ir calmando el apetito, a continuación vamos a repasar todo lo que sabemos de ella hasta ahora.

Tras convertirse en el nuevo Capitán América al final de ‘Vengadores: Endgame’, Sam Wilson formará equipo con Bucky Barnes en una aventura de alcance mundial que pondrá a prueba sus habilidades. Esa aventura transcurrirá a lo largo de seis episodios, ya que esa es la cantidad de capítulos que tendrá la primera temporada de la serie.

Como era de esperar, Anthony Mackie vuelve a meterse en la piel de Sam Wilson, mientras que Sebastian Stan interpreta una vez más a Bucky Barnes. El propio Stan nos dio unas pistas de lo que nos espera por delante en una entrevista concedida a Hollywood Reporter:

De muchas formas, se siente como una película. Lo que me ha encantado es que, tonalmente, se sitúa mucho en el mismo mundo de ‘Capitán América: El soldado de invierno’ , la cual fue una de las mejores experiencias que he tenido.

Eso sí, los regresos de Mackie y Stan no son los únicos confirmados, pues también vuelve Emily VanCamp –‘Revenge’– como Sharon Carter, sobrina del personaje interpretado por Hayley Atwell, Daniel Brühl como el Barón Zemo, el villano al que ya pudimos ver en ‘Capitán América: Civil War’, y el antiguo luchador Georges St-Pierre como el mercenario Georges Batroc.

Entre los recién llegados al universo Marvel sobresale el nombre de Wyatt Russell como John Walker, quien en los cómics acabaría por convertirse en el Capitán América. Eso sí, su presencia aquí invita a pensar en que al Gobierno no le ha hecho demasiada gracia el sucesor elegido por Chris Evans y quiere imponer al suyo propio.

Además, también está anunciada la presencia de Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Carl Lumbly, Erin Kellyman y Danny Ramirez en papeles desconocidos.

The boyz are back in town! Having fun while social distancing… #wintersoldiershot #FalconandtheWinterSoldier pic.twitter.com/hpCy7vuFFa

— Anthony Mackie (@AnthonyMackie) September 15, 2020