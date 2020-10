Focos de calor superan el promedio de 2019 y la ABT prohíbe quemas en todo el territorio boliviano

Fuente: El Deber Alvaro Rosales Melgar

Por primera vez en lo que va del año, los focos de calor superaron los registros de 2019. En el periodo del 28 septiembre al 04 de octubre se han registrado 27.152 focos de calor. El promedio diario en esta última semana ha sido de 3.879 focos, mayor que el promedio de 2019 que registró 3.173 focos por día, según el reporte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

El director de la ABT, Víctor Hugo Áñez, informó que las cifras significan un aumento del 22% de los focos de calor y que la situación preocupa porque también hay fuego en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.

Esta situación conlleva a que la prohibición de cualquier tipo de quemas en Santa Cruz y Beni se extienda a todo el territorio nacional.

Áñez indicó que hay 57 incendios forestales activos a escala nacional y que es poco usual que se den estos fenómenos en Chuquisaca y Cochabamba, de ahí es que nace la iniciativa de prohibir cualquier tipo de quemas en todo el país. Prometió que las personas que sean encontradas o muestren indicios de provocar fuego serán sometidas a la ley.

«No lloverá en los próximos 10 días y las temperaturas en lugares con eventos activos será mayor de 40 grados centígrados, menos de 35% de humedad y fuertes vientos. Lo de Chuquisaca no ocurría desde hace10 años y en Cochabamba también se incrementó. Hay lugares donde no llueve desde hace ocho meses, por eso se paraliza toda actividad de manejo de fuego en territorio nacional», explicó el ejecutivo.

Ministros se reunirán con las autoridades y vecinos de los municipios de Roboré y San Matías para escuchar sus demandas. Las mismas acciones se realizarán mañana en el Chaco

​El reporte de la ABT establece que la mayor cantidad de focos de calor fueron detectados en San Matías (4.205), San Ignacio de Velasco (2.183), Concepción (1.480), Urubichá (1.329), San Rafael (1.321), Ascensión de Guarayos (1.274), Cabezas (1.273), Vallegrande (932) y San José de Chiquitos (885), todos ellos municipios cruceños.

Más de 10.562 focos de calor (39%) se encuentran en áreas sin cobertura boscosa; se trata de lugares cuya vocación de uso de tierra está destinada a la producción agropecuaria. Un poco más de 16.590 focos de calor (61%) se localizaron en áreas con bosques y matorrales.

«Todo hace pensar que estos incendios tienen un trasfondo político. Vamos a ir hasta las ultimas consecuencias contra quienes quieran provocar zozobra. A partir de hoy, todas las quemas y manejo de fuego son ilegales«, manifestó Áñez.