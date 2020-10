Giménez, dispuesto a renovar por 4 años más

Campeones

miércoles, 28 de octubre de 2020 · 00:46

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Después de que en los últimos días el arquero de Wilstermann Arnaldo Giménez dejara abierta la posibilidad de irse del club aviador, ayer puso los paños fríos al informar que está muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar por cuatro años más.

“Me voy a quedar acá, Dios quiera que sean por muchos años más, no solamente por estos cuatro años de los que estamos hablando, ojalá sea hasta que deba retirarme. Yo creo que puedo jugar unos siete u ocho años más, pero ojalá con el mismo rendimiento”, aseguró Giménez, en entrevista con Dosis de Fútbol.

El jugador paraguayo, que ya viste la camiseta de Wilstermann hace tres años, asegura que recibió algunas ofertas de clubes bolivianos y que para poder quedarse en el plantel aviador estaría renunciando a 100 mil dólares anuales. “Para quedarme en Wilster estoy renunciando a 100 mil dólares anuales… por el amor que le tengo a esta camiseta. Si eso no habla de amor a la camiseta no sé qué es”, dijo a tiempo de explicar que no se ve jugando para otro club en Bolivia.

Pipo Giménez señaló que aún no firmó su renovación y que faltarían unos ajustes para cerrarlo. “Tendríamos que conversar todavía, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Si todo sale bien ya deberíamos estar cerrando todo esto. Las propuestas ya están en la mesa, se debe ajustar ciertas cosas y cerrar la renovación”, aseguró Giménez.

Los últimos años el guardameta paraguayo renovó su contrato sólo por una temporada. Esta vez la dirigencia busca firmar un acuerdo.