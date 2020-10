Gobierno invitó a Guaidó al acto de transmisión y el MAS a Maduro

Fuente: Página Siete Digital

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió el lunes 26 un carta de invitación dirigida al «excelentísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela», Juan Guaidó, para que participe de los actos de transmisión de mando. Asimismo, como «anfitrión» del evento, el MAS anunció que también invitaría a Nicolás Maduro, por lo que no se sabe si el día de la transmisión de mando los dos mandatarios venezolanos coincidirán en el acto.

«Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia (…) a objeto de invitarle a los actos de transmisión de mando presidencial y asunción del presidente electo», se lee en la nota firmada por la canciller Karen Longaric, dirigida a Guaidó.

El jueves por la mañana, la Cancillería divulgó un comunicado, en el que aclaró que no invitó a los actos de transmisión al expresidente Evo Morales, porque considera que «ha sido hostil al proceso democrático boliviano», ni a Nicolás Maduro porque la administración de Jeanine Añez reconoce a Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela.

En la nota dirigida a Guaidó —a la que tuvo acceso el periodista Tuffi Aré—, la ministra Longaric le dice que «su presencia fortalecerá aun más los tradicionales lazos de amistad, cooperación y solidaridad que existen entre Venezuela y Bolivia».

El lunes, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la carta de invitación a Guaidó, la presidenta del Senado saliente, Eva Copa, señaló que hasta entonces la Cancillería no le había informado de las invitaciones enviadas para el acto de posesión del binomio electo en las elecciones, y que ella se encargaría de mandar las notas a sus invitados.

«Lamentablemente la Cancillería ha obviado este tema (las invitaciones), hasta el día de hoy (lunes) no nos ha hecho llegar las notas, no sabemos quiénes han confirmado y quiénes no (…). Esperaremos que Cancillería nos mande la lista y si no lo hacen, lo voy a hacer yo», manifestó Copa.

Al respecto, Longaric sostuvo ayer que el gobierno entrante es el «anfitrión de los actos» y ya expresó su deseo de extender invitaciones a Morales y Maduro.