¡Hagamos historia! Acompáñame en vivo al gran cierre de campaña desde #SantaCr…

revistaforum.com.br | 14 hours ago

...caso consiga uma vantagem de mais de 10 pontos sobre o segundo colocado – que provavelmente será o jornalista Carlos Mesa, melhor posicionado dos... eleição do dia 10 de outubro de 2019, quando Evo Morales, candidato do MAS, venceu com 48% dos votos e 10,4% de vantagem contra o mesmo Carlos Mesa. No...

Compartido: 602