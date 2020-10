Huarachi denuncia que sufre persecución política y sindical

Sociedad

jueves, 29 de octubre de 2020

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, denunció este jueves que es víctima de “persecución política y sindical” debido a que la justicia no funciona como debería.

“Estoy sufriendo persecución, pero no me voy a escapar. Me voy a presentar antes las autoridades ante el Ministerio Público para asumir mi defensa”, indicó Huarachi, al detallar que además de amenazas sufrió un atentado en el que “intentaron matarme”.

Sostuvo que tiene siete procesos iniciados en su contra, que le llegaron requerimientos y notificaciones incluso antes de las elecciones generales, cuando ya se había decretado el auto de buen Gobierno. “Han llegado hasta mi casa del distrito minero de Huanuni, como (si) Huarachi fuera un delincuente”, sostuvo en conferencia de prensa.

El líder de la COB se encuentra denunciado por ser considerado uno de los impulsadores de las protestas en rechazo a la postergación de las elecciones generales realizadas finalmente el 18 de octubre.

El dirigente señaló que este viernes tiene dos citaciones, una en La Paz y otra en Oruro, y anunció que asistirá a ambas con su abogado para presentar su defensa, así como lo hizo con todos los requerimientos que le llegaron y a los que respondió.

“Una Sala Constitucional no ha encontrado los elementos suficientes frente a las acusaciones que se me ha hecho del bloqueo nacional que hemos realizado en el mes de agosto. Esa sala constitucional ha salido a mi favor”, agregó el líder sindical.

Por ello, la COB se declara en emergencia en rechazo a la persecución y amedrentamiento que sufren los dirigentes porque no hay garantías y citó como ejemplo lo sucedido con el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez.