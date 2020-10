Iglesia insta a respetar resultado de las urnas y descarta fraude electoral

El vocero de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) José Fuentes instó a respetar lo que pueblo diga en las urnas y descartó alguna posibilidad de fraude electoral porque siguieron de cerca el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por lo que asegura no hay ningún motivo para desconfiar de que habrá unas elecciones transparentes.

“No veo razones tampoco, como un candidato ha hecho, que se anuncie un posible fraude, no veo motivos. Yo no podría decir que es el Tribunal más transparente de la historia, pero si puedo garantizar lo que he visto y desde el acompañamiento que hemos hecho a este Tribunal, de que no hay razones de dudar de la transparencia del proceso electoral que vamos a tener”, declaró.

Pidió a los bolivianos ir a votar no por emociones sino por propuestas que ofrecen los candidatos a diferentes problemas y que no puede ser considerados como enemigos que concurren al proceso electoral.

Hizo votos para que la elección sirva para concretar la reconciliación entre los bolivianos respecto de las heridas que dejó la crisis de noviembre del año pasado cuando se produjo mucha violencia y que al parecer siguen abiertas.

“Ahora es necesario reconciliarnos y tranquilizarnos y ser capaces de escuchar las propuestas de los diferentes candidatos”, manifestó a Unitel.