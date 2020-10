Jefe de la Felcc pidió a la población cerrar la jornada y a aceptar el resultado de las urnas

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rubén Barrientos, dijo que, hasta antes del cierre de esta jornada electoral, no se reportaron hechos delictivos violentos, salvo el proceso de investigación que se inició por los permisos falsos descubiertos por los agentes policiales.

Barrientos indicó que no hay una unidad educativa en la ciudad, que no tenga un agente de la Felcc verificando que no se generen disturbios y a pocos minutos que se empiecen a cerrar las mesas de sufragio pidió a la población tener calma y aceptar los resultados.

“La población debe aceptar el resultado que se genere en las urnas”, dijo la autoridad policial y recordó que las protestas o los reclamos frente a resultados adversos para las personas, es necesario que los reclamos sean gestionados por los conductos regulares y no de forma violenta.