Jefe de misión de la OEA responde a Evo: “Amenazar es típico de dictadores”

Tras la victoria de Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales, el expresidente Evo Morales arremetió contra la Organización de Estados Americanos (OEA) por las denuncias de irregularidades en las elecciones 2019 e incluso anunció que presentará una denuncia en la Corte Internacional Penal (CIP).

El líder del MAS, asilado en Argentina, escribió en su cuenta de Twitter que denunciará al uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, y al costarricense Manuel González, jefe de la misión de observación del organismo tanto en 2019 como en 2020, por supuestas “masivas violaciones a los derechos humanos”.

“Debido a que las acciones de Luis Almagro (secretario general de la OEA) y de Manuel Gonzales derivaron en masivas violaciones de DD.HH. y en la comisión de crímenes de lesa humanidad, presentaremos una denuncia contra ellos ante la Corte Penal Internacional para que sean procesados y juzgados”, escribió Morales.

A través de la misma red social, González respondió a Morales, dijo estar tranquilo y calificó sus advertencias como las de “un dictador”.

“Amenazar es típico de dictadores, patrañas que conozco. Estoy tranquilo. Usted, que debe cuentas a la CPI, ¿lo está?”, tuiteó el excanciller de Costa Rica.

Según González, citado por el diario La Nación de Costa Rica, las denuncias de Morales forman parte de un “revanchismo y deseo de confundir”, con base en los acontecimientos del año pasado.

“Ver las cosas así es simplificar demasiado y a conveniencia la realidad, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, el fraude del año pasado no solo se denunció, sino que se comprobó”, afirmó el excanciller costarricense.

De acuerdo con González, en algunos sectores afines a Evo Morales persiste la idea de que la OEA orquestó un golpe de Estado para sacar al expresidente.

El diplomático costarricense afirmó que son afirmaciones erróneas, porque a la OEA y sus observadores no les corresponde favorecer a ningún candidato, sino observar el proceso y denunciar eventuales anomalías.

“Eso es lo que hay que entender, que es una misión de observación electoral. Que no le haya salido bien a Evo y a su partido, y que no le haya gustado a algunos de sus aliados, ese es el sabor de la comida que cada uno sienta, si le gusta o no le gusta, y evidentemente no les gustó”, dijo González.

“El que salió corriendo fue él, el que renunció, se fue del país y dejó a todos sus seguidores botados y no terminó su mandato fue él. Ni Luis Almagro ni yo tenemos la culpa de la decisión que haya tomado”, añadió el excanciller.