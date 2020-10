John Cena asegura que “Rápidos y Furiosos 9” aclarará las dudas a los fanáticos

La novena entrega de “Rápidos y Furiosos” se estrenará en noviembre del 2021 y aunque falta todavía para eso, Universal Pictures sigue revelando detalles mediante entrevistas de esta trama que promete ser igual de interesante que sus antecesoras.

Uno de los últimos fichajes de esta película ha adelantado que el filme responderá a las preguntas de los fanáticos. Hablamos de John Cena, quien debuta en la saga como Jakob, el hermano secreto de Dominic Toretto y nuevo villano.

Cena ha sido uno de los últimos invitados a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Durante su paso por el programa ha adelantado algunos detalles de lo que los fans de A todo gas van a encontrarse en la novena entrega de la franquicia. “Todo el mundo sabe que Fast & Furious lo clavará en cuanto a la acción. Lo que me encanta sobre Fast & Furious 9 es que la gente verá cómo se entreteje ese legado”, comienza el intérprete. “No se trata de: ‘¿Qué va a hacer Fast & Furious ahora con respecto a la acción?’. Es acción al borde de tu asiento, pero con historia. Si eres fan de la franquicia, tendrás preguntas respondidas, tendrás nuevas preguntas que puedes desarrollar, es otro punto de apoyo a la narrativa. Esas son las cosas que me encantan”, concluye.

Una de las grandes preguntas a las que responderá Fast & Furious 9 es el regreso de Han Lue. Al personaje interpretado por Sung Kang se le daba por muerto desde Rápidos y Furiosos: Tokyo Race. No obstante, el primer tráiler de la novena entrega ha adelantado su vuelta. Otra de las incógnitas es sobre el personaje del propio Cena. ¿Dónde ha estado todo este tiempo el hermano de Dom? ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué ocurrió en el pasado para que ambos se enfrenten?

Fast & Furious 9 cuenta en su reparto con Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Finn Cole y Michael Rooker; entre otros.