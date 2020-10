La Alcaldía cruceña anuncia un terreno para construir el nuevo Oncológico, pero no se sabe cuándo se iniciará la obra

Es una promesa. La alcaldesa interina Angélica Sosa anunció, en conferencia de prensa, que el municipio dispone de un terreno de 30.000 metros cuadrados ubicado en la zona de la avenida G-77 y octavo anillo para la construcción de un nuevo Oncológico en Santa Cruz. Sin embargo, no se conoce la fecha de la construcción ni del costo de la obra, cuya planificación también tendría que estar a cargo de la Gobernación y del Gobierno central.

“Nos llena de alegría y satisfacción, desde el Gobierno municipal, aportar con nuestra contraparte, el terreno es el inicio de este hermoso proyecto que será una realidad para nuestra población. Los pacientes con cáncer ahora tendrán un hospital con todas las condiciones”, informó Sosa. La autoridad, en reunión con directivos del Oncológico y la Asociación de Pacientes con Cáncer, comprometió su apoyo para la ejecución de ese proyecto, debido a que en la actualidad el Oncológico se encuentra colapsado.

En 2019 también se había anunciado la entrega de un terreno de 4.348 m², que estaría ubicado al lado del hospital de la Pampa de la Isla. Esa vez también lo dio a conocer Sosa, que era la titular del Concejo. Pero, el proyecto nunca vio la luz. Hoy, desde la Alcaldía se sabe que la construcción de la nueva obra dependería de los tres niveles del Estado y es por eso que no se cuentan con las fechas del inicio y de la conclusión de la infraestructura.

La líder de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer, Ana Figueroa, manifestó su complacencia ante el anuncio de Sosa, pero espera que no quede solo en una promesa. “Las palabras se la pueden llevar el viento. Espero que no nos mientan. Venimos luchando desde 2015. Queremos que la presidenta Jeanine Áñez nos atienda. Ella dijo que iba a juntarse con nosotros el 29 de septiembre, pero no volvió a Santa Cruz. Queremos que deje decretado la construcción del hospital de tercer nivel para 2021”, sostuvo.

Figueroa indicó que, en su momento, la situación del Oncológico fue crítica, porque no había espacio para atender a los enfermos por el coronavirus. Hoy, ya hay más respiro en el nosocomio. Dijo que son más de 150 niños los que sufren de cáncer y que solo hay 60 camas compartidas entre el sector de pediatría y adultos. “Construyeron un domo, que algo ayuda, pero lo que siempre hacen son solo obras parches”, completó. Ella y los otros padres esperarán que se den más luces sobre la futura obra.