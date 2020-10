La Justicia de Pakistán acepta el matrimonio de un hombre de 44 años con una niña de 13 a la que raptó y obligó a convertirse al islam

Para tratar de evitar la convalidación de la boda, los padres presentaron su certificado de nacimiento oficial. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

El martes 27 de octubre, Arzoo Raja se presentó ante un tribunal y afirmó que se había convertido a la fe islámica, por lo que el matrimonio fue convalidado. «La peticionaria inicialmente pertenecía a la religión cristiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió y se dio cuenta de que el islam es una religión universal y pidió a sus padres y otros miembros de su familia que abrazaran el islam, pero se negaron rotundamente», afirman los documentos judiciales.

«Después de abrazar el islam, su nuevo nombre es Arzoo Faatima», continúan, antes de aceptar que «contrajo matrimonio con Azhar por su propia voluntad, sin coacción ni temor».

Por último, el auto judicial también critica a la Policía por «acosar» a la joven tras la denuncia de secuestro e instó a «brindar protección a la esposa recién casada». Luego de la audiencia, la adolescente fue escoltada con su nueva familia musulmana y el próximo 11 de noviembre deberá volver a presentarse ante la Justicia.

Pese a la resolución judicial, la familia de la chica no se resigna a perderla, por lo que frente al tribunal desplegaron carteles para pedir su retorno. «Arzoo, ven con tu mamá» y «Él te matará», fueron dos de sus proclamas.

#Sindh govt received applauses for becoming 1st province to pass Child Marriage Restraint Act. But in case of marriage and conversion of #ArzooRaja, a 13-year Christian girl, the law is nowhere. Police refused to register FIR under that act. Reason: Religious parties’ fear. pic.twitter.com/HfVrE2dQIQ

— Zia Ur Rehman (@zalmayzia) October 30, 2020