La manada boliviana

Leticia, mientras tanto, cumplía su séptimo día de internación. Contradiciendo el pronóstico inicial, salió de terapia intensiva donde una semana antes se debatía entre la vida y la muerte. El 14 de diciembre de 2018, cinco sujetos -a quienes ella consideraba amigos- la violaron en un motel y la dejaron en una clínica, sola, mientras convulsionaba.

Así huyó La Manada.

Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado. Se va a caer, se va a caer. // Puede ser tu hija, puede ser tu hermana, no queremos ser la próxima mañana. // Señor, señora, no sea indiferente, que matan a las mujeres en la cara de la gente.

Tiene 18 años y se llama, digamos, Leticia. Está en primer año de universidad, habla inglés y francés, ha vivido en dos países y también ha avizorado el infierno. A ratos siente que se quiere morir, que no vale la pena seguir después de todo lo que le ha pasado.

“Jamás pensé que aquel 14 de diciembre mi vida cambiaría para siempre”, escribió Leticia en una carta pública en la que intentó contar, si aquello fuera posible, el martirio que vive. “Ese 14 significó el primer paso para cumplir mis sueños, quién diría que se transformó en el día que destruyó mi vida para siempre ¿Por qué a mí?, ¿por qué nadie me ayudó?, ¿por qué me dejaron botada y sola en esa clínica?, ¿por qué no dicen toda la verdad?, ¿por qué no son tan valientes y les dicen a sus madres que esa noche me violaron?”.

Leticia recibió el segundo viernes de diciembre de 2018 memorizando, junto a sus amigas, todo lo relativo al sistema circulatorio: corazón, arterias, sístole, diástole, válvulas. Se habían quedado toda la noche anterior compartiendo información y nerviosismo. El 14 rendirían el propedéutico de ingreso a la universidad; era el día clave para emprender el camino al sueño de convertirse en médicas.

La prueba duró 90 minutos y al concluirla sobrevino el alivio. Leticia sintió que aquel iba a ser un día inolvidable, un presagio. “Mi vida está destruida, el sueño de iniciar este año Medicina se acabó, salir a la calle es tarea imposible porque vivo atemorizada, ya no confío ni creo en nadie”, confesaría después en su carta.