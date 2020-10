La Paz: Médicos piden auditoria al voto por sospecha de fraude

Fuente: El Alteño

Los médicos afiliados al Sindicato de Ramas Médicas en Salud (SIRMES) piden forense porque presumen que hubo fraude en las elecciones nacionales que se realizaron el 18 de octubre de este año.

Al respecto, el ejecutivo del Sirmes, Fernando Romero, expresó su pedido al referirse a los presuntos hechos irregulares como permitir la participación de un partido político cuestionado por varias causas, la suspensión del sistema de conteo rápido de votos, el inmediato reconocimiento de la derrota por parte del Gobierno transitorio de Jeanine Añez y los candidatos Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

“Cómo es posible que la presidenta Jeanine Añez le haya dado tantas ventajas al Movimiento Al Socialismo (MAS) para que hoy día llegue nuevamente al Gobierno y asalte nuestro país, cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la cabeza del señor Salvador Romero haya permitido tantas irregularidades, perdonarles la inhabilitación”, se preguntó el dirigente médico.

Romero rememoró también más irregularidades de la participación del partido político azul, entre ellas el presunto fraude electoral perpetrado en las elecciones del 2019, la publicación de encuestas propias entre otros, que debían terminar con la anulación de su personería jurídica, que sin embargo el Órgano Electoral preservó “todos y cada uno de sus derechos”.

“Cómo es posible que Mesa y Camacho, a quienes les dimos el voto, les dimos la mayor consideración al final no dijeron nada, no han hecho nada y adelantaron su felicitación al MAS sin tener los resultados oficiales. Cómo es posible que suspendieran el sistema de conteo rápido de votación, cómo es posible que las encuestas digan que el partido no llegaría a más del 33% pero llegó a 55%”, aseveró.

AUDITORÍA TÉCNICA FORENSE

Debido a los argumentos expuestos, Romero solicitó a las autoridades respectivas realizar una auditoría técnica forense, porque se presume de irregularidades que pudieron favorecer al partido político azul.

“Hubo algo incorrecto, algo irregular, por eso solicitamos una auditoría técnica forense inmediata para luchar por los derechos del ciudadano, ya que cuando se observan tantas irregularidades dentro de un proceso, corresponde una debida explicación”, aseguró.

El dirigente médico convocó a la ciudadanía a reflexionar, cuestionar y reclamar para preservar la democracia y los derechos del pueblo boliviano.

DIRIGENTE CHOFER SE RESIGNA

En cambio, el ex dirigente de la Fejuve y chofer Eddy Condori, se resignó y pidió a las organizaciones sociales y nuevas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trabajar por el desarrollo de El Alto, en lugar de pedir ministerios, cargos políticos o trabajar para su enriquecimiento personal.

“Que lamentable que los dirigentes de las organizaciones de El Alto en lugar de estar pidiendo desarrollo, presupuesto y (el cumplimiento de) temas pendientes con la ciudad, estén pidiendo ministerios, fuentes de trabajo para sus familias, cuando en verdad nos gustaría escuchar otra cosa. A los nuevos diputados de las cuatro circunscripciones, además de los plurinominales, trabajen por la ciudad, hay temas pendientes”, expresó.