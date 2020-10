De acuerdo a la denuncia, los equipos chinos tendrían un costo promedio de $us 12.963 por unidad con transporte incluido, pero el Gobierno los compró en $us 35.000

La canciller Karen Longaric y la ministra de Salud, Eidy Roca, serán citadas para declarar ante la Fiscalía por el caso respiradores chinos. Longaric deberá explicar si autorizó gestiones del exembajador Mohammed Mostajo en la adquisición de los equipos con denuncias de sobreprecio y problemas técnicos.

El fiscal Departamental de La Paz, Antonio Cossio, explicó que ambas autoridades serán convocadas a declarar para el próximo viernes y que a diferencia de Longaric, Roca será citada en calidad de sindicada.

“Ella (Canciller) va a ser citada a declarar como testigo porque evidentemente el señor Mostajo está como denunciado, queremos que nos aclare si ella ha autorizado alguna participación del señor Mostajo para poder intervenir en esta compra”, sostuvo.

Fue designado como Embajador para Ciencia y Tecnología en febrero de 2020 y se alejó del cargo en julio, luego que se destaparan irregularidades en la adquisición de respiradores españoles. En varias ocasiones aseguró que no tuvo nada que ver en las compras.

La denuncia por los 324 equipos fue interpuesta por los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Flores y Remberto Calani.

Los equipos chinos tendrían un costo promedio de $us 12.963por unidad con transporte incluido, pero el Gobierno los compró en $us 35.000, lo que implicaría un sobreprecio de $us 7,1 millones.

Roca es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, mientras que Mostajo por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Otro caso similar es el de los respiradores españoles. Se pagó por cada uno $us 28.080 cuando costaba cerca de $us 8.000. El exministro de Salud Marcelo Navajas y otras exautoridades son procesadas.

El Legislativo formó una comisión para investigar ambos casos. Estableció irregularidades en el proceso de los equipos que debieron ser destinados a los pacientes críticos de COVID-19.