«Lo poco que recuerdo de mis papás es uno o dos pleitos»: José Eduardo Derbez habló de la difícil relación entre Victoria Ruffo y Eugenio

Pese al distanciamiento de sus padres, el actor aseguró haber tenido una infancia muy feliz

Fuente: infobae.com

José Eduardo Derbez no tiene recuerdos gratos de la convivencia entre sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, pero aun con los problemas de ellos, el joven dijo que su infancia fue muy feliz.

En una reciente aparición en el programa SNSerio de Multimedios, el actor bromeó primero sobre su nombre, pues hace semanas, al revelar su positivo a Covid-19 y su prueba, se supo que su verdadero nombre es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río,

José Eduardo aceptó que su extenso nombre ha sido un problema desde que iba en la escuela.

Una vez tocado ese punto, el joven de 28 años hizo comentarios sobre su infancia.

José Eduardo y Eugenio Derbez (Captura de YouTube)

En la emisión le preguntaron qué recuerdos tenía de sus padres, pero José Eduardo bromeó con el hecho de que se separaron muy pronto.

“Se separaron cuando yo nací ¡Qué recuerdos voy a tener! Lo poco que yo recuerdo de mis papás juntos es uno o dos pleitos y es algo que se queda dices como ‘qué bonito, una ilusión’”.

Sin mostrar que le afectara la complicada convivencia de Ruffo y Derbez, José Eduardo añadió: “No recuerdo un abrazo bonito, pues no. Sino seguirían juntos, aunque quién sabe, ya cada quien está casado”.

Aun con todo eso, el actor dijo haber tenido una infancia “muy feliz”. “Yo la disfruté muchísimo y obviamente no veía mucho a mi papá y hubo mucho tiempo que no lo ví entre que si, que si no”.

Victoria Ruffo accedió a aparecer en un sketch del programa de Eugenio Derbez y bromearon sobre el hecho de que ella no lo dejaba ver a su hijo

También reveló que fue muy protegido al criarse entre mujeres y que su mamá lo consintió pues no le exigía sacar buenas calificaciones y le permitía faltar a la escuela sin ningún motivo de peso.

Tal como José Eduardo lo mencionó, hubo una época en la que no pudo convivir con su padre, Eugenio Derbez, algo que el actor ya había narrado en una reciente entrevista con Luz María Doria.

Eugenio comentó que detrás de todas las bromas que suele hacer sobre Victoria Ruffo aún existe un gran dolor por aquella época alejado de su hijo.

“Ale (Rosaldo, su esposa) también ya me dice ‘por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que (la) menciono, pero también hay un dolor muy profundo en esa broma”, comentó en la charla.

(Foto: Instagram de José Eduardo)

“No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos … (digo) ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”, añadió.

Derbez contó que en un momento él ni siquiera tenía permitido acercarse a su hijo y por ello intentó incluso disfrazarse para hablar con él.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, contó sobre el momento en que trató de acercarse a su hijo, pero antes de abordar el elevador lo detuvieron y se frustró su intento.