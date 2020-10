Los tenistas profesionales del país regresan a la actividad poco a poco

Gracias al desconfinamiento y a los protocolos de bioseguridad aprobados volvieron a los entrenamientos en cancha y están a la espera de poder competir en torneos

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

El tenis es uno de los primeros deportes que retomó su actividad con torneos profesionales y ello no es ajeno a los deportistas del país que poco a poco volvieron a sus entrenamientos, como es el caso de los hermanos Federico y Noelia Zeballos, Alejandro Mendoza, Boris Arias y Diego Chávez.

Cada uno de ellos se dedica al tenis profesional y al igual que todos los deportistas se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, lo cual implicó que improvisen y deban prepararse en sus casas solo en el aspecto físico.

Sin embargo, con el desconfinamiento que se lleva adelante en el país y los protocolos de bioseguridad aprobados de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), además de varios clubes, hizo que vuelvan a las canchas.

Recuperado y listo para volver

Federico Zeballos fue el que más la pasó mal durante la cuarentena, pues la falta de entrenamiento se sumó a la cirugía de peritonitis que se tuvo que hacer en mayo.

Con el tratamiento post operativo y la recuperación perdió ocho kilos, por lo que antes de volver a entrenar tuvo que recuperarse bien de salud.

“Estoy entrenando hace dos semanas y media. La última subí bastante la intensidad y ya estoy haciendo entrenamientos completos de tenis. Ahora lo único que falta es empezar con lo físico, es decir, gimnasio, potencia, explosión”, indicó Federico, quien ya se encuentra totalmente recuperado.

Tiene planificado comenzar en los siguientes días el trabajo físico para así estar en forma en un mes y medio “y ya podré pensar en competir”.

Falta de estado físico

Noelia, hermana menor de Federico, se entrena desde hace un par de meses con su padre Freddy, quien es el que los prepara de cara a los campeonatos profesionales.

“El primer mes empecé de a poco, con media hora o una hora de entrenamiento al día porque el estar parado cinco meses no puedes regresar de golpe. La parte física la tenía bajísima, estoy tratando de recuperar de a poco y estoy viendo de ir a jun gimnasio”, señaló la tenista cruceña que se prepara en el Club Polanco.

Agregó que “no estoy cerca de tener una buena preparación física, en lo tenístico estoy bastante bien, pero físico es lo que me falta, así que tengo que empezar ya nomás a hacer eso. Estimo que en un mes y medio estaré bastante cerca de lo que estaba”.

Venció el coronavirus

Mendoza aprovechó muy bien el principio de la cuarentena en el país para ponerse bien físicamente; sin embargo, todo ese esfuerzo se cayó cuando él y su familia contrajeron la COVID-19.

“Hace dos meses ya había empezado a hacer tenis, tenía planificado ir a competir, pero me contagié del virus, al igual que toda mi familia. La pasamos muy mal, a mí me dio fuerte y hace dos semanas volví a entrenar”, contó.

Para ponerse bien físicamente decidió viajar a Santa Cruz, donde formará un equipo de trabajo con los hermanos Zeballos y otros jóvenes tenistas.

“Entrenaré con ellos por lo menos unas tres semanas y si se presenta la oportunidad de algún torneo profesional en el exterior iré a participar, de lo contrario seguiré en Santa Cruz”, detalló.

En Estados Unidos

A mediados de julio Arias se fue a Tampa, Florida, al ser invitado para participar en algunos partidos de exhibición que tienen remuneración económica y al mismo tiempo seguir con su entrenamiento.

“Al principio estuve casi tres semanas, luego me fui a jugar un torneo a Pensilvania para después regresar a principios de septiembre”, apuntó.

Arias fue invitado a participar a dichos eventos porque conoció a mucha gente del tenis en el país del norte gracias a que realizó sus estudios en la Universidad Estatal de Luisiana.

La participación en dichos campeonatos le ayudó para ponerse mejor tanto en lo físico como en lo tenístico.

“Tengo pensando ir a prepararme con mi entrenador en Kansas, Wichita, para hacer una buena pretemporada de por lo menos un mes”, explicó Arias.

Victorioso en España

Chávez, quien radica en Bilbao, España, desde sus 12 años, volvió a los entrenamientos a principios de mayo para volver a competir en julio.

“Estuve entrenando desde mayo, pero luego de tres semanas no me sentía motivado porque no se sabía si iban a haber torneos, entonces comencé a trabajar de entrenador en julio y agosto. Eso me ayudó a ver el tenis para divertirme y me devolvió las ganas de competir”, indicó.

Gracias a ello volvió a la competencia hace tres semanas y recientemente se llevó el título por sexta vez del Campeonato de Euskadi Absoluto 2020.

“Estoy feliz de ganar en un año atípico como este, estoy más fino en lo tenístico”, señaló el joven tenista que durante la pandemia trabajó como guardia señalista.

Regreso a la competencia

Los tenistas bolivianos esperan poder participar en algunos torneos profesionales en lo que resta del año; sin embargo, para los que viven en América la situación es complicada porque no hay un calendario para esta parte del mundo.

“Los bolivianos, peruanos y ecuatorianos no estamos permitidos a entrar a Europa, a no ser que tengas residencia y allá es donde están programados la mayoría de los torneos, pero espero que cuando me ponga bien físicamente las cosas hayan cambiado”, explicó Federico.

Arias sabe del mismo inconveniente y por ello está a la espera de que en Estados Unidos se programen más torneos profesionales. “Lo que pasa es que se habilitan torneos, pero después son cancelados por la pandemia, entonces hay que esperar”, dijo.

Mendoza aspira a ir a competir a México, donde usualmente participa, pero de igual forma espera por la confirmación de alguno de ello y mientras tanto “seguiré entrenando en Santa Cruz”.

Para Noelia la situación es aún más difícil, ya que “en América no hay torneos femeninos y los únicos que hay son en Europa y África, pero no se puede ir, entonces lo veo muy difícil poder competir en este año”.

Chávez vive una situación diferente porque al radicar en el viejo continente se le facilitará el traslado para ir a otras naciones.

“No tengo un calendario definitivo, pero la idea es salir fuera de España, a Francia, Portugal, Egipto, donde organizarán torneos por noviembre”, detalló.

Los cinco son tenistas profesionales que tiene el país en la actualidad. Todos los varones llegaron a formar parte de la selección en la Copa Davis, al igual que Noelia en la Fed Cup.