Luis Arce califica de «político» el cierre del caso de Terrorismo en Bolivia

Fuente: Red Uno

Durante el programa Uno Decide 2020, emitido la noche del domingo 4 de octubre, el aspirante presidenciable por el MAS, Luis Arce Catacora, calificó de «muy política» la decisión del gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez, de cerrar los dos procesos penales por el caso de supuesto terrorismo en Bolivia.

«Fue muy política la acción de cerrar los dos casos porque no permitieron que siga su proceso, no debió cerrarse. Yo creo que las investigaciones no concluyeron y fue una decisión política del actual Gobierno, no sé las razones, pero me parece que fueron razones políticas», afirmó Arce.

El exministro de Economía y actual candidato a presidente del MAS, aclaró que en caso de llegar al Gobierno no reabrirá el proceso que inició en 2009 cuando el entonces Gobierno de Evo Morales acusó a varios líderes nacionales de oposición, empresarios y a cívicos cruceños de estar detrás de un supuesto plan que buscaba asesinar al expresidente.

«Ya está cerrado, lamentablemente, no tiene sentido abrir una cosa que está cerrada. El pueblo boliviano tiene que mirar adelante, ya no atrás, tenemos un enorme desafío de sacar al país adelante», sostuvo Arce Catacora.

En el caso Terrorismo I fueron involucrados destacados líderes cívicos y empresariales, luego que fuera desarticulado en abril de 2009 una supuesta célula terrorista, con la muerte de tres de sus miembros, entre ellos su líder el boliviano-húngaro Eduardo Rosza Flores. Dos salieron con vida y hoy están fuera de Bolivia.

El caso Terrorismo II fue abierto en 2010 y el Ministerio Público imputó a 14 personas, a las que señaló de haber “financiado” al grupo terrorista. El pasado 1 de octubre, después del retiro de la denuncia del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz, ordenó cerrar el caso y declarar inocentes a todos los sindicados.

Los imputados en ese entonces fueron: Fernando Paz Serrano, Zvonko Pedro Matkovic Flieg, Mario Antonio Herrera Sánchez, Luis Osvaldo Núñez Rivera, Jeimmy Delboy Callau, Pedro Antonio Yovhio Ferreira, Fernando Hevia Correa, Gladys France Argirakis Blacud, Carlos Alberto Guillen Moreno, Hernán Zankiz Salvatierra, Juan Alberto Kudelka Zalles, Blanca Ruth Lozada de Pareja, Adolfo Renaldo Gandarilla Claure y Juan Carlos Velarde Roca.