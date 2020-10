Marco Etcheverry: “El fútbol boliviano da vergüenza”

Marco Antonio Etcheverry es uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido la selección boliviana de fútbol. Ante la cercanía del inicio de las eliminatorias, en las que Bolivia debutará visitando a Brasil, el viernes (20:30), dialogamos con él y criticó duramente los problemas dirigenciales que dejan mal parada la imagen del fútbol boliviano.

“El fútbol boliviano es una vergüenza honestamente, pero eso no quita que nosotros como hinchas queramos que gane Bolivia. Da vergüenza hablar del fútbol boliviano, y no es culpa de los jugadores. Hagamos de cuenta que no somos de este país, ni hinchas de ningún equipo de Bolivia, y te va a dar vergüenza lo que se le hace al fútbol boliviano; son muchísimos años que llevan destruyendo al fútbol (los dirigentes)”, expresó el popular ‘Diablo’

Etcheverry espera que la selección nacional logre un buen resultado ante Brasil y después contra Argentina, en La Paz. Considera que el haber trabajado casi 50 días hasta hoy será muy favorable para hacer realidad ese deseo.

“Las buenas condiciones que pueda tener un técnico es lo mejor para pensar en buenos resultados y en ese sentido las condiciones que se le ha dado (a César Farías) no son las ideales, debido a la pandemia, pero ha tenido tiempo para preparar a la selección. La competición está cerca y no hay excusa, porque no va a ser fácil”, dijo Etcheverry.

Elogios de Taffarel

El Diablo se refirió también a los elogios que tuvo para su persona el exarquero Claudio Taffarel, en la entrevista de Al Grano que publicamos ayer en DIEZ. “Etcheverry era un gran jugador, me gustaba mucho, era grande, era bello verlo jugar”, dijo Taffarel, entre otros elogios, quien además le envió saludos y pidió su número de teléfono.

El boliviano se sintió halagado por esas palabras del arquero que más veces ha atajado (101 partidos) para la selección brasileña y al que le hizo el primer gol en el 2-0 de Bolivia sobre Brasil en 1993 durante las eliminatorias.

“Taffarel era un ídolo para mí, porque siempre hemos seguido el fútbol brasileño. Ese año vivimos una gran alegría, fue algo hermoso ganarle al mejor equipo del mundo, a la selección que uno admira y, por supuesto, al ídolo que era Taffarel, entonces es algo grande saber de las palabras que él tuvo para mí”, finalizó Marco.

Cifra

71. Son los partidos que Marco Etcheverry ha jugado para la selección nacional, en los que anotó 13 goles.