MAS cambia 11 artículos del reglamento en Senadores y elimina los dos tercios

Fuente: Página Siete

Carlos Quisbert / La Paz

Los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), anoche, en la última sesión de su gestión, modificaron 11 artículos de su reglamento a través de los cuales se elimina la necesidad de contar con los dos tercios de votos en esa Cámara para aprobar temas clave como el ascenso de generales de la Policía y las Fuerzas Armadas y la designación de embajadores, entre otros. En su lugar, aprobaron la “mayoría absoluta”, lo que logró el MAS en las elecciones.

“Artículo único. Se modifican los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y la disposición final segunda del reglamento general de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse ‘dos tercios’, por ‘mayoría absoluta’”, señala la parte dispositiva de la resolución aprobada anoche, que fue presentada por la senadora masista Rossio Lima (ver punteo).

Esta acción, a días de que esta legislatura termine, derivó en una ola de denuncias y críticas.

“Rechazo este proyecto de ley, no me parece ético, no me parece justo que nosotros decidamos por los próximos legisladores y no me parece justo que aprovechen sus dos tercios para cambiar las reglas del juego y permitir que sea otra la dinámica, una de exclusión de la que nosotros ya hemos sido víctimas los 10 años pasados”, reprochó en la sesión la senadora Mirtha Arce, de Unidad Demócrata (UD).

La legisladora, al igual que otros opositores, abandonó el recinto y las modificaciones se aprobaron sólo por los senadores del MAS.

Ciro Zabala, senador de ese partido, justificó las modificaciones como una medida para permitir la gobernabilidad del presidente electo Luis Arce, y que sólo se tratan de cambios “administrativos”. “Lo que estaríamos ganando es evitar lo que pasó en los últimos 30 años, que se manejen los maletines negros (con dinero), quiere decir, tener que pagar a alguien que se va a oponer. Eso estamos evitando”, afirmó Zabala.

En las modificaciones no se toman en cuenta las designaciones de altas autoridades o cambios a la Constitución Política del Estado porque ambos temas están establecidos en la Carta Magna.

Mientras eso se desarrollaba en el Senado, la diputada Shirley Franco (UD) denunciaba que para hoy se realizarán cambios similares a los artículos del reglamento de la Cámara de Diputados: 19, 30, 48, 76, 91, 103, 104, 134, 146 y 174.

“¡Ayúdenme a denunciar! Mañana (en la última sesión) el MAS quiere cambiar el reglamento de la Cámara de Diputados, eliminar todo lo que requiere 2/3 para su aprobación y que sea aprobado sólo con mayoría absoluta. En la última elección sólo obtuvieron mayoría absoluta, hacen una ley a su medida”, publicó en su cuenta de Twitter.

Carlos Mesa, expresidente y representante de Comunidad Ciudadana (CC), indicó que la maniobra es inaceptable. “En una maniobra inaceptable e ilegítima, el MAS cambia el reglamento de Senadores y Diputados eliminando el requisito de dos tercios para aprobación de decisiones fundamentales en la ALP. Continúa el autoritarismo, el abuso y el sometimiento de la Asamblea Legislativa”, publicó.

“El reglamento no lo pueden modificar con una resolución camaral, deber ser cambiado por medio de una ley, y en este caso ellos no fueron por ese camino. Estoy segura de que el licenciado Arce jamás promulgaría una ley como esta, porque ha manifestado que este es un nuevo MAS, que no es el mismo MAS de Evo Morales, demuestren eso. Quieren aprobar los ascensos de la Policía y las FFAA entre gallos y medianoche”, criticó la senadora electa por CC y exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame.

Por su parte, la senadora electa por La Paz Cecilia Requena (CC) anunció que se presentará un recurso de inconstitucionalidad cuando se tenga el documento aprobado. El exministro Óscar Ortiz dijo que con esta acción, el MAS destruye el sistema parlamentario “antes que se inicie la nueva gestión donde manejarán todo con mayoría simple. Pueden ganar elecciones pero no creen en la democracia”, escribió.

Las modificaciones