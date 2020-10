MAS Chuquisaca asegura que situación judicial de Morales no afecta candidatura de Arce

Fuente: Radio Fides

Tras conocerse la existencia de una niña presuntamente hija del expresidente Evo Morales con una menor, el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Chuquisaca aseveró ayer que las denuncias no afectan al instrumento político y recordaron que el candidato al Ejecutivo es Luis Arce Catacora y no el exmandatario.

“Queremos decir que el candidato es Luis Arce Catacora y no el señor Evo Morales, lo que tratan de hacer es involucrarlo en una situación tan complicada utilizando no solamente a las mujeres, por lo que escuchamos en unos medios de prensa, están utilizando a la hija del presidente Evo Morales”, sostuvo el presidente del MAS en Chuquisaca, Mauricio Pinaya, a tiempo de afirmar que la justicia determinará si el exmandatario es o no culpable de los actos denunciados.

“El Movimiento Al Socialismo no se trata de una persona, el MAS es una estructura completa de hombres ciudadanos donde tenemos una amplia mayoría de representatividad de nuestras organizaciones sociales”, afirmó.