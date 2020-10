Ministro de Justicia: «Voy a votar por Carlos Mesa»

Fuente: ABI, Bolivia Tv

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció este martes que en las próximas elecciones generales votará por Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), porque en la actual coyuntura electoral es el único que puede ganar al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Necesitamos un gobierno que garantice que no va a volver la violencia del MAS, el abuso del MAS y el autoritarismo del MAS, y en ese sentido, yo por lo menos voy a votar por el que le pueda ganar al MAS y en este caso es el segundo, en otras palabras, yo voy a votar por el señor Carlos Mesa», dijo Coimbra.

La autoridad gubernamental, durante una entrevista con el canal estatal Bolivia TV, agregó que asumió esa decisión porque considera que debe tener responsabilidad con el país.

Aunque «tal vez no vamos a votar por el que queríamos votar, porque la presidenta (Jeanine) Añez no está ya en carrera (electoral), pero sí vamos a votar por quien garantice que no se va a dispersar el voto y quien nos garantice que el MAS no va a volver», insistió.

Además, remarcó que, si el MAS gana las elecciones del próximo 18 de octubre «en primera vuelta, el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar ese resultado».

«Pero si el MAS no gana en primera vuelta y dentro de un mes tenemos una segunda vuelta, el MAS tiene (también) la obligación institucional, como partido político, de respetar los resultados y garantizar que no va a haber convulsiones», enfatizó.

En ese sentido, según Coimbra, el MAS tiene que dejar de financiar a grupos violentos y sus voceros deben «dejar de dar línea» todos los días, como lo hace Marianela Paco, hablando de manera constante de fraude y violencia.

«Esto tiene que ser una fiesta democrática y los bolivianos tenemos que cambiar el chip del enfrentamiento y del odio por el chip de aprender de que las reglas de la democracia dicen que un día voy a perder y al otro día puede ser que voy a ganar», puntualizó.