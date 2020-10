Muchas gracias compañero @LulaOficial. El ganador es el pueblo boliviano que re…

...electo, según encuestas no oficiales, Luis Arce Catacora , agradeció el apoyo del pueblo boliviano tras conocer los resultados en boca de urna. "Hemos... que se tenían en las últimas gestiones y existe una crisis mundial por la pandemia que deberá saber afrontar. Por el otro, opina Gracia, Arce Catacora deberá...

...Socialismo (MAS) en Bolivia. Sostienen que la victoria de Luis Arce "no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América...

...e os observadores internacionais, o candidato do partido, Luis Arce , terá de mostrar liderança e autonomia nesse momento decisivo. Erradamente...

...dado como ganador Luis Arce , por una amplia ventaja sobre el segundo candidato, Carlos Mesa. Aunque no hay resultados oficiales significativos por ahora... "El pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a Luis Arce y [el futuro vicepresidente] David Choquehuanca deseando éxito en sus...

www.ligapatriotica.com.br | 1 hour ago

...Luis Arce, do Movimento ao Socialismo (MAS), o partido do ex-mandatário Evo Morales, deverá ser o novo presidente da Bolívia. De acordo com..., Luis Arce proferiu um discurso notavelmente calmo: "Recuperamos a democracia e recuperamos a esperança. Nosso compromisso é trabalhar, levar nosso...

Compartido: 614