Murillo: «El que quiera salir (del país) va a salir»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, rechazó ayer las versiones que aseguran que varios miembros del gabinete de la presidenta Jeanine Añez tramitan visas a Estados Unidos para dejar el país una vez que asuma el mando Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS). No obstante, dijo que estas autoridades están en su pleno derecho de salir del país cuando así lo decidan.

“Eso es ignorancia, eso es desinformar a la gente, eso es mala intención … Ahora, que un ministro o viceministro, o la Presidenta, quiera salir del país, quieran viajar, están en todo su derecho”, afirmó en declaraciones a radio Panamericana.

Luego cuestionó: “¿En qué país estamos? ¿En un país de salvajes, donde no se puede salir? ¿Porque a cuatro locos se les ocurrió hacer una ley de arraigo que no está vigente, tenemos que acatarla? Por supuesto que no. El que quiera salir, va a salir, y tiene todo el derecho de hacerlo”.

La Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, que establece que las autoridades del nivel central del Estado y de entidades autónomas que concluyen funciones no deben dejar el país durante tres meses para rendir cuentas de sus actos, fue promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), pero no entró en vigencia porque no fue publicada en la Gaceta Oficial. Además, fue enviada en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No obstante, representantes del MAS, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, pidieron a las autoridades salientes someterse a esta normativa. Murillo insistió en que eso no corresponde y consideró que los miembros del ala dura del MAS son los impulsores de lograr “algunos trofeos”, pero no así Arce ni su entorno.