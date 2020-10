Murillo: “Parece que Eva Copa estuviera enamorada de mí”

Fuente: Erbol

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, respondió este viernes a las críticas en su contra de parte de la presidenta del Senado, Eva Copa, y afirmó de forma sarcástica que la legisladora parece enamorada de él.

El conflicto en este caso se debe a que la Asamblea censuró al Ministro de Gobierno, sin embargo, no pudo notificar la decisión este viernes debido a que el Ministerio de la Presidencia cerró su ventanilla, bajo el argumento de que había casos sospechosos de Covid-19 en el personal de correspondencia.

Copa dijo que la presidenta Jeanine Áñez debe cumplir la Constitución y proceder a la destitución de ministros censurados. Incluso aseveró que Murillo tiene un “problema psicológico” por su prepotencia.

En respuesta, Murillo aseguró que respetará la decisión asumida sin ningún problema, aunque considera a la Asamblea ilegítima, pero antes tiene que notificarse al Ministerio de la Presidencia, lo cual no ha ocurrido. Dijo que sin notificación no será suspendido, aunque llore la Presidenta del Senado.

“Si no hay notificación no sirve, puede llorar doña Copa, puede zapatear, jalarse sus cabellos, no sirve de nada. Parece que estuviera enamorada de mí, la señora tiene que tranquilizarse un poco, yo con todo respeto le digo que se tranquilice, amanece habla de mí, al almuerzo habla de mí, en la noche, todo es Murillo”, manifestó el Ministro.

Copa afirmó horas antes que, si bien estaba cerrado el Ministerio de la Presidencia, se entregó la notificación al Ministerio de Gobierno, pero al respecto Murillo aseguró que eso no tiene validez.