Murillo ya no es ministro de Gobierno y dice que si el MAS quiere perseguirlo, lo encontrarán en su casa

Arturo Murillo fue notificado esta mañana que fue censurado por la Asamblea Legislativa y confirmó a EL DEBER que ya no es ministro de Gobierno. La exautoridad señaló que acompañará a la presidenta Jeanine Áñez hasta el último día de su mandato, “como ella quiera y desde donde ella quiera”.

Este medio se comunicó con él para indagar sobre el proceso de transmisión de mando, y él respondió: “No sé porque ya no soy ministro. La ventanilla única de Palacio de Gobierno recibió la notificación y a partir de ello, de acuerdo a ley, ceso en mis funciones y mi cargo está a disposición. La presidenta tendrá que decidir en las siguientes horas, sobre a quién designará”.

-¿Puede usted ser ratificado?

Esa es una potestad de la Presidenta.

-¿Usted aceptará si ella le dice que continúe hasta el cambio de mando presidencial?

Yo voy a atender a la presidenta, ayudarla y acompañarla como ella quiera y desde donde ella quiera hasta el último día de su mandato. Y después seguiremos trabajando políticamente.

– El MAS aprobó una ley que prohíbe a las exautoridades salir del país, ¿usted no teme que eso sirva para procesarlo?

El MAS ha querido hacer una cacería de brujas, no es algo que nos tenga preocupados. Ojalá que ellos se hubieran dedicado a investigar algo de todo lo malo que hicieron en 14 años, pero lamentablemente es gente que mira la paja en el ojo ajeno y no el tronco en el propio.

Somos gente de trabajo. Mire cómo cuidamos la democracia y lo estamos haciendo. Hasta hoy, que he cesado en mis funciones, estuve a cargo de cuidar la seguridad del Estado, que haya elecciones tranquilas, que sea una fiesta democrática.

Así fue y ayer nos dieron la noticia de que el MAS estaría ganando en primera vuelta. Cuidamos a los candidatos. Anoche les mandamos protección ante intentos de agresión en su casa de campaña en La Paz. Nosotros trabajamos para la ciudadanía, para el pueblo, no para un partido político. Protegimos absolutamente a todos como debe ser, fuimos transparentes y correctos en nuestra forma de trabajar, como somos en nuestra vida privada. Eso nos diferencia de ellos.

– ¿Cómo ve su futuro político?

Todavía hay que tratar de seguir ayudando a la presidenta hasta que entregue el mandato, lo haré desde donde esté. Una vez que termine eso necesito por lo menos unos 30 días de vacación y después pensaré en qué haré. Quiero descansar, dormir mucho, fue un trabajo muy agotador el de estos 11 meses que pasaron.

– ¿La Gobernación de Cochabamba puede ser un objetivo?

La verdad es que nada está descartado en política. Si es que quiero, si seguiría en actividad política es ayudar a mi pueblo en su Alcaldía, que ha sido totalmente abandonada, retrocedió décadas y necesita gente que la ayude, que corte la corrupción, es un nido terrible. Hay que dar un giro a eso. Repito, si me animaría por algo, iría por postular a esa Alcaldía para devolver un poco lo mucho que me dio a mi Cochabamba.

– Ayer, el mismo vocero del MAS, Sebastián Michel, cuando demoraba la publicación de encuestas en boca de urna, denunció que usted estaba impidiendo que eso ocurra para generar violencia y que el actual gobierno se quede en el poder, ¿teme que el MAS lo persiga e intente encarcelarlo?

No tienen por qué, pero si quieren hacerlo, si quieren seguir trabajando como antes, metiendo a la cárcel a gente inocente, fabricando casos, lo pueden hacer. Yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. El señor Michel debiera pedir disculpas y agradecerme por el trabajo que se hizo. Se cuidó la democracia, no sabíamos que era para ellos, pero lo hicimos igual. Y cuando nos enteramos que ellos ganaron, igual seguimos cuidándolos. Ahora hay apronte junto con las FFAA para que nadie trate de buscar disturbios ni desconocer su triunfo. El señor Michel creo que debe una disculpa a este gobierno, nosotros jamás le robaríamos el triunfo a nadie, como ellos lo hicieron el año pasado.

– ¿En sus planes no está asilarse o salir del país?

Yo puedo salir del país el rato que me dé la gana, cuando yo quiera. Seguramente lo voy a hacer, de vacaciones. Pero asilarme, no. No he robado, no he matado, no he asesinado. Si quieren perseguirme y encarcelarme, me van a encontrar en mi casa, no tengo miedo a eso. Los que hicieron daño corrieron, salieron del país, se han ocultado en embajadas. Los que no, podemos seguir andando por todo lado, y nos saludan con cariño, los que comulgan con nuestras ideas y los que no también. Eso es lo bueno cuando uno trabaja para el bien común y no en el propio.

– Pero usted acompañará a la presidenta hasta el último día.

Mire, recibía a las 11:00 de la mañana esa notificación, me avisaron de Palacio, teníamos gabinete, ya no participé. Me fui a la Contraloría y me desvinculé. Y la presidenta seguramente me llamará más tarde y me dirá qué piensa hacer. Yo acompañaré a la presidenta desde donde ella quiera. Si me dice que lo haga como chofer, lo haré con mucho gusto y mucho orgullo.